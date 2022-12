Kela ja Kirjastopalvelu auttavat Ukrainan lapsia

Kela hankkii joka vuosi jonkin verran ylimääräisiä äitiyspakkauksen tuotteita mahdollisten reklamaatioiden varalta. Kela lahjoittaa nämä tuotteet Ukrainaan. Äitiyspakkausten toimittamisesta Suomessa vastaa jakelija Suomen kirjastopalvelu Oy:n, joka toimittaa tuotteet eteenpäin.

Äitiyspakkauksen reklamaatioita varten varatut tuotteet toimitetaan ukrainalaisiin synnytyssairaaloihin ja orpokoteihin, missä niille on suurin tarve. Useammalta vuodelta kertyneiden tuotteiden joukossa on muun muassa vaatteita, kuten paitoja, housuja ja ulkohaalareita, erilaisia hoitotarvikkeita sekä leluja vastasyntyneille ja pienille lapsille. Kaikki Ukrainaan toimitettavat tuotteet ovat uusia ja virheettömiä.

Äitiyspakkaukseen tuotteita toimittaneet yritykset voivat halutessaan noutaa tuotteet takaisin reklamaatioajan päätyttyä tai vaihtoehtoisesti luovuttaa ne Kelalle lahjoitettavaksi eteenpäin.



Tuotteet tärkeään käyttöön

Kelalle on tärkeää hankintojen vastuullisuus.

– Vastuullisuustyö ei lopu tuotteiden hankintaan, vaan on tärkeää, että vastuullisuus on tavoitteena myös myöhemmin. On hienoa, että tuotteet voidaan lahjoittaa niitä tarvitseville, kertoo äitiyspakkauksen sisällöstä vastaava suunnittelija Veera Petäjä Kelasta.

– Haluamme olla osaltamme auttamassa ukrainalaisten lasten vaikeaa tilannetta. Olemme kiitollisia Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:lle avun huolehtimisesta Ukrainaan sitä tarvitseville, toteaa Kirjastopalvelun toimitusjohtaja Katriina Jaakkola.

Viime vuosien aikana pakkauksista jääneitä reklamaatiovaroja on varastoitu Kirjastopalvelun logistiikkakumppanin Porvoon Kirjakeskuksen tiloihin, josta ne toimitetaan nyt eteenpäin.