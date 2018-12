Kemianjätti energiansäästön etujoukoissa

Kiilto Oy:lla alkuvuodesta käyttöönotettu hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmä on osoittautunut tehokkaaksi ja toimintavarmaksi. Nyt tehtaalla aiotaan lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Kiilto Oy otti pitkän harppauksen ympäristöasioissa, kun se ryhtyi alkuvuodesta 2018 hyödyntämään liimanvalmistuksessa syntyvää hukkalämpöä yli kolmen hehtaarin teollisuuskiinteistöjen lämmittämisessä.

Hukkalämpöjä ympäristötietoisessä perheyrityksessä oli kierrätetty aiemminkin, mutta uuden järjestelmän myötä hyödyt moninkertaistuivat. Uusioenergialla lämmitettävä pinta-ala kasvoi 3900 prosenttia ja samalla tuotanto tehostui. Nyt energiaa säästyy joka vuosi 188:n omakotitalon lämmityksen verran, mikä tarkoittaa 88 000 euroa pienempää vuotuista energialaskua. CO2-päästöt putoavat yli 350 000kg vuodessa. Järjestelmä on toiminut luotettavasti heti alusta lähtien.

– Nykytekniikalla pystymme parantamaan uusiokäytettävän energian hyötysuhdetta roimasti, kertoo Kiillolle kokonaisjärjestelmän toimittaneen Calefa Oy:n toimitusketjun päällikkö Petri Vuori.

Lisää säästöjä ja kapasiteettia

Lempäälässä hukkalämmön uusiokäytössä hyödynnetään älykkäästi järjestelmän mukana tulevaa jäähdytystehoa. Tehostuneen jäähdytyksen myötä polymerointiprosessin tuotantokapasiteetti on kasvanut merkittävästi. Tätäkin suurempana hyötynä Kiillon tekninen päällikkö Vesa Juhannusvuori näkee, ettei tuotantosuunnitelmia tarvitse enää muuttaa jäähdytyskapasiteetin riittävyyden mukaan.

– Jäähdytysvesi pysyy nyt tasalämpöisenä koko prosessin ajan, mikä lisää tuotannon tasalaatuisuutta, Juhannusvuori kertoo.

Tehtaalla toteutettiin ensimmäisenä maailmassa hybridijärjestelmä, jossa lämmityksessä ja jäähdytyksessä hyödynnetään hukkalämmön lisäksi maalämpöä ja maakylmää. Kallioperä toimii akkuna, johon ylijäävää hukkalämpöä ladataan hyödynnettäväksi myöhemmin uudelleen.

Uusiokäyttöjärjestelmä on toiminut niin hyvin, että sitä ollaan laajentamassa. Syksystä lähtien Lempäälän tehtaalla hukkalämmöllä ovat lämmenneet myös käyttövedet. Muitakin kohteita on suunnitteilla.

– Teollisuudessa toimintavarmuus on ykkösasia. Toimittamalla pelkästään kokonaisratkaisuja pystymme takaamaan sen, että järjestelmä toimii ja asetetut energiansäästötavoitteet saavutetaan, Vuori kertoo.

Sanojen mittaista toimintaa

– Lämmöntalteenottojärjestelmät ovat todella monimutkaisia, etenkin kun ne ovat liitettynä tuotannon prosessiin. Käynnistyshetkestä lähtien kaikki on toiminut kuten on pitänytkin, yhtäkään häiriötä ei ole ollut. Tällainen on harvinaista. Suunnitelmat ovat olleet hyvät ja toteutus myös, Juhannusvuori kommentoi Calefan toimittamaa kokonaisjärjestelmää.

Energian uusiokäyttö on tulevaisuutta, jolla kotimainen teollisuus parantaa kilpailukykyään samalla kun hiilijalanjälki ilmastopoliittisten tavoitteiden mukaisesti pienenee. Kiilto aikoo olla asiassa ympäristöjohtaja jatkossakin.