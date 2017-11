Kemianteollisuudelle neuvottelutulos toimihenkilöiden työehdoista

Kemianteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro ry ovat 7.11.2017 saavuttaneet neuvottelutuloksen kemianteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Sopimuksen voimaantulo edellyttää liittojen hallintojen hyväksyntää.

Kemianteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro ry:n välillä tänään sovittu neuvottelutulos on tehty ajanjaksolle 1.12.2017−30.11.2020, se koskee kemianteollisuudessa työskenteleviä toimihenkilöitä ja sen piiriin kuuluu noin 9 000 työntekijää.

Neuvottelutulos sisältää sekä tekstimuutoksia että palkkaratkaisun kahdelle vuodelle. Sopimuksen viimeiset 12 kuukautta ovat irtisanottavissa, jos osapuolet eivät syyskuussa 2019 pääse sopimuksen viimeisen 12 kuukauden toteuttamisesta.

Palkkaratkaisu pitää sisällään paikallisesti sopimalla toteutettavat 1,6 % palkankorotukset sekä vuosille 2018 että 2019. Mikäli paikallista ratkaisua ei synny, palkkoja korotetaan kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana yhteensä 3,2 prosenttia liittojen sopimalla tavalla.

Ensimmäisen kerran palkkoja korotetaan 1.2.2018 ja toisen kerran 1.2.2019. Sopimuskauden viimeisen 12 kuukauden kustannusvaikutus neuvotellaan syyskuun 2019 loppuun mennessä.

"Pron neuvottelutuloksen myötä olemme saavuttaneet neuvottelutulokset kaikkien henkilöstöryhmiemme kanssa. Neuvottelut ovat osoittaneet liittokierroksen toimivuuden. Työehtosopimuksia ja palkanmuodostusta on mahdollista kehittää aidosti vain toimialakohtaisissa neuvotteluissa”, sanoo Kemianteollisuus ry:n Työelämäasioista vastaaja johtaja Jyrki Hollmén.

