Kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva neuvottelutulos hylätty

Kutsu: Kemianteollisuus: Tohtoreiden määrän jyrkkä lisääminen ei ole ihmelääke – TKI-työryhmän esitys on tuntuvasti ylimitoitettu, infotilaisuus ti 21.3. klo 9–10 (Teams) 20.3.2023 10:05:44 EET | Tiedote

Tohtoreiden määrän jyrkkä lisääminen ei ole ihmelääke, jolla Suomen osaaja-, tuottavuus- ja innovaatio-ongelmia tulisi ratkoa. TKI-toiminnan merkitys on kemianteollisuudessa huomattava, ja ala on yksi eniten tohtoreita työllistävistä toimialoista. Silti Kemianteollisuus on huolissaan parlamentaarisen TKI-työryhmän maaliskuussa jättämän loppuraportin esityksestä, jonka mukaan tohtoriksi koulutettavien määrää tulisi nostaa peräti 2 000:lla vuodessa. Se on selkeästi ylimitoitettu tavoite. Kokonaisuudessaan Kemianteollisuus pitää TKI-työryhmän asettamia tavoitteita, mm. TKI-investointien nostamista 4:ään prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä, onnistuneina.