Kemintien alittavan Tervahovintien alikulkukäytävän korjaustyöt alkavat Alppilassa Oulussa

Jokikylän sillan uusiminen käynnissä Haukiputaalla 5.8.2022 10:06:58 EEST | Tiedote

MT 8460 sijaitsevan Jokikylän sillan rakentaminen on aloitettu kesäkuussa 2022. Käynnissä on kiertotien ja varasillan rakentaminen. Kiertotie on tarkoitus avata liikenteelle syyskuun alkupuolella.