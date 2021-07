Kempower perustaa uuden latauslaitetehtaan vastatakseen sähköisen liikenteen markkinan kasvuun, tuotantoa laajennetaan jo vuoden 2022 aikana.

Jaa

Kempower Oy:n omistaja Kemppi Group Oy ostaa S-Pankki Kiinteistöjen hallinnoiman Lahdessa sijaitsevan kiinteistön, johon sisältyy 10 300 neliömetriä tuotantotilaa. Uudessa tehtaassa Kempower kasvattaa sähköajoneuvojen latauslaitteiden tuotantokapasiteettia noin 500% tämän hetkiseen kapasiteettiin verrattuna. Kempower kasvattaa tuotantoa asteittain vuosien 2021-2022 aikana.

Sähköautojen latauslaiteteknologian edelläkävijä Kempower vastaa nopeasti kasvavaan sähköisen liikkumisen markkinakysyntään laajentamalla tuotantoa vuonna 2022. Kempower Oy:n omistaja Kemppi Group Oy ostaa liikekiinteistön, johon sisältyy 10 300 neliömetriä tuotantotilaa. Tontin käyttämätön rakennusoikeus mahdollistaa tuotannon laajentamisen myös tulevaisuudessa. Myyjänä kaupassa toimii vakuutuskonserni Fennia, jolle S-Pankin tytäryhtiö S-Pankki Kiinteistöt Oy tuottaa kiinteistösalkun johtamis- ja hallinnointipalvelut.



Vuonna 2007 rakennettu ja vuonna 2020 laajennettu kiinteistö sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Lahdessa osoitteessa Rälssinkatu 1. Kemppi Group vuokraa tilat Kempowerille. Uusissa tiloissa Kempower voi laajentaa tuotantoa noin 500 prosentilla tämänhetkiseen kapasiteettiin verrattuna. Tuotantoa laajennetaan jo toiseen kertaan lyhyen ajan sisällä: vuonna 2021 Kempower viisinkertaisti tuotantokapasiteetin vuoden 2020 tasosta.



”Kempowerin omistajina olemme erittäin sitoutuneita yhtiön kehittämiseen. Kempowerilla on hyvät kasvumahdollisuudet ja kansainvälinen latausmarkkina on ottanut Kempowerin DC-pikalatausratkaisut positiivisesti vastaan. Investoinnin avulla haluamme turvata Kempowerin kyvyn vastata markkinakysyntään”, toteaa Kemppi Group Oy:n hallituksen ja Kempower Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Kemppi.



”Olemme erityisen iloisia siitä, että voimme jatkaa arvokkaan kiinteistön elämää ja tarjota uusia työpaikkoja Lahden alueella”, Antti Kemppi lisää.



”Hienoa, että tämä hyvin pidetty kiinteistö löysi arvoisensa kodin. Uskon, että kohteen modernit tuotantotilat tarjoavat käyttäjälle oivan pohjan laajentaa tulevaisuuden liiketoimintaa”, toteaa S-Pankki Kiinteistöjen kiinteistösijoitusjohtaja Harri Oravainen.



“Tavoitteemme on olla yksi maailman parhaista kumppaneista päästöttömän liiketoiminnan kehittämisessä. Haluamme luoda niin luotettavan ja laajan latausverkoston, että sähköisestä liikkumisesta tulee totta. Uuden tehtaan avulla voimme auttaa asiakkaitamme kehittämään päästötöntä liiketoimintaa entistä nopeammin”, toteaa Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.



“Uudessa tuotantolaitoksessa Kempowerin kaikki tärkeät toiminnot, eli tuotanto, tuotekehitys, laboratorio, testaus ja toimisto, ovat samalla tontilla. Työskentely on tehokasta ja saumatonta, kun tiimit ovat saman katon alla”, Tomi Ristimäki jatkaa.



Kempowerin uusien tuotantotilojen valmistelu aloitetaan välittömästi. Asiakastoimitusten turvaamiseksi Kempower kasvattaa tuotantoa asteittain vuosien 2021 ja 2022 aikana. Kaikki Kempowerin toiminnot muuttavat uusiin tiloihin vuoden 2022 loppuun mennessä.



Catella Asset Management toimi kaupassa Kemppi Groupin kaupallisena neuvonantajana ja HPP Asianajotoimisto juridisena neuvonantajana.

