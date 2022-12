Kenialaisille opiskelijoille räätälöity fysioterapeutin tutkinto-ohjelma alkoi TAMKissa

Tampereen ammattikorkeakoulu toivotti elokuussa tervetulleeksi 25 opiskelijan ryhmän Keniasta. Ryhmä tuli opiskelemaan juuri heille räätälöidyssä fysioterapeutin tutkinto-ohjelmassa, jonka kesto on 3,5 vuotta. Koska kyseessä on pilottiryhmä, opiskelijoilla on tärkeä rooli ohjelman tulevassa kehittämisessä.

Lehtori Tiina Pystynen ja opiskelija Faith Chepkosgei ovat innoissaan uudesta fysioterapeutin tutkinto-ohjelmasta.

Opiskelijat ovat nyt opiskelleet uudessa ohjelmassa neljä kuukautta. Yhteisen työskentely- ja opiskelukulttuurin rakentamisessa ja käsitteiden ymmärtämisessä on ollut kulttuurierojen vuoksi aluksi haasteita. Yleisesti ottaen opinnot ovat kuitenkin alkaneet hyvin ja opiskelijat ovat innokkaita syventämään osaamistaan. Kulttuurierot opinnoissa Fysioterapiaopiskelija Faith Chepkosgei kertoo, että eri vaihtoehtojen vertailun jälkeen TAMK oli paras valinta fysioterapian opiskeluun koulutuksen korkean laadun ansiosta. Hän on jo törmännyt kulttuurieroihin Kenian ja Suomen välillä. — Keniassa opettajat ovat korkeita auktoriteetteja. Tunneilla puhuttelemme opettajia muodollisesti herrana tai rouvana ja sukunimellä. Me kirjoitamme muistiinpanot opettajien sanelun pohjalta, koska meillä ei ole Moodlea. Kokeet tehdään paperilla, Chepkosgei toteaa. Keniassa fysioterapian opinnot kestävät neljä vuotta. Suomessa opinnot kestävät 3,5 vuotta ja harjoitteluilla sekä pienryhmätyöskentelyllä on suuri rooli opinnoissa. — Myös teknologia on edistyneempää täällä Suomessa kuin Keniassa, Chepkosgei kertoo. TAMKin fysioterapian lehtori Tiina Pystynen mainitsee, että kulttuurierot ovat herättäneet opiskelijoiden keskuudessa kysymyksiä. Opiskelijat ovat esimerkiksi pohtineet, miksi suomalaiset ovat niin vakavia, vaikka he ovat maailman onnellisin kansa. Toinen keskustelunaihe on ollut, miksi vanhukset asuvat Suomessa yksin tai vanhainkodeissa. Keniassa perheet asuvat tyypillisesti yhdessä ja lapset pitävät huolta ikääntyvistä vanhemmistaan. Pilottiryhmän hieno alku Pystynen on erittäin tyytyväinen pilottiryhmään. Opiskelijat ovat kyvykkäitä, positiivisia ja motivoituneita opiskelemaan ja oppimaan uusia asioita. — Opiskelijat ovat läpäisseet kokeensa hyvin arvosanoin. Kaikki tehtävät on suoritettu ajallaan. Opiskelijat ovat hyvin tunnollisia ja ahkeria, Pystynen kertoo. Chepkosgei lisää, että hän pitää opinnoistaan TAMKissa ja myös Tampereella asumisesta, koska kaupunki on kaunis ja rauhallinen. Hän pitää erityisesti järvistä. Hänen opintonsa ovat sujuneet hyvin ja hän on innostunut oppimaan lisää. — Anatomia on hieman hankalaa, mutta selviydyn siitä, Chepkosgei kertoo. Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma on suunniteltu siten, että kaksi viimeistä harjoittelua suoritetaan Keniassa. — Keniassa on pulaa fysioterapeuteista ja siksi olisi hienoa, jos opiskelijat palaisivat sinne helpottamaan tilannetta, Pystynen toteaa. Lisätietoa: Tiina Pystynen, lehtori, sosiaali- ja terveysala, Tampereen ammattikorkeakoulu

p. 050 3240 191, tiina.pystynen@tuni.fi

Kuva: Emmi Suominen

