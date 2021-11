Kennelliitto palkitsee 22 sankarikoiraa ihmishenkien pelastamisesta

Sankarikoiran arvon saavat tänä vuonna lyhytkarvainen mäyräkoira Darra, kaukasiankoirat Ilpo ja Ylermi, saksanpaimenkoira Japa, jämtlanninpystykorva Kintsu, mittelspitz Koda, husky Maisa, bokseri Messi, suomenlapinkoira Mirkku, kultainennoutaja Niilo, rottweiler Oliver, suomenpystykorva Poju, valkoinen länsiylämaanterrieri Putte, monirotuinen Rauha, karjalankarhukoira Ressu, suomenpystykorva Saga, keeshond Saga, labradorinnoutaja Sylvi, labradorinnoutaja Ukko, valkoinen länsiylämaanterrieri Vallu, chihuahua Venla ja saksanpaimenkoira Wiivi.

Kunniamaininnalla palkitaan cane corso Alli, lyhytkarvainen chihuahua Antero, monirotuinen Dio, belgianpaimenkoira malinois Gisele, karkeakarvainen saksanseisoja Håkan, cockerspanieli Ilona, berninpaimenkoira Jedi, shetlanninlammaskoira Jimi, rottweiler Lennu, monirotuinen Muru ja kääpiöpinseri Minni, cavalierkingcharlesinspanieli Pepi, maremmano-abruzzese Perttu, pitkäkarvainen mäyräkoira Sepi, kääpiövillakoira Syke, mittelspitzit Tahvo ja Tatu, chihuahua Tito, monirotuinen Vesta, lapinporokoira Vieno ja chihuahua Zorro.

Kennelliitto on palkinnut koiria sankariteoista jo 1970-luvulta lähtien. Sankarikoira-arvonimiä myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997. Sankarikoira® on Kennelliiton rekisteröimä tavaramerkki. Kennelliitto myöntää Sankarikoira-arvoja koirille, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut. Koira voi saada Kennelliiton kunniamaininnan myös muista sankariteoista.

Eniten Sankarikoiran arvoja on tänä vuonna myönnetty koirille, jotka löysivät eksyneitä tai apua tarvitsevia ihmisiä. Sankarikoiran arvoja myönnettiin myös koirille, jotka hälyttivät alkavasta tai jo syttyneestä tulipalosta, ihmisten hengenvaarallisiin oireisiin reagoineille koirille sekä koirille, jotka huolehtivat apua tarvitsevista ihmisistä.

Koirat löysivät eksyneen tai apua tarvitsevan ihmisen

Saksanpaimenkoira Japa löysi eksyneen pariskunnan. Poliisi oli pyytänyt virka-apua Rajavartiolaitokselta kadonneiden henkilöiden etsintään. Huonon sään vuoksi lentokone sekä droonit todettiin tarpeettomiksi, mutta rajakoira Japa lähti avuksi etsintään ohjaajansa kanssa. Koirakon lähtiessä etsintään pimeys oli jo laskeutunut alueelle. Sumuvaippa ja huonot tietoliikenneyhteydet vaikeuttivat myös etsintää. Lopulta päivän jo vaihduttua seuraavaan, 12 km jäljestämisen jälkeen Japan kirsuun osui uusi haju, jota seuraamalla räntäsateessa kylmettyneet eksyneet henkilöt löytyivät. Koirakon erinomainen toiminta haastavissa olosuhteissa oli merkittävä tekijä kadonneiden löytämisessä.



Jämtlanninpystykorva Kintsu löysi kaatuneen miehen. Kintsu oli iltalenkillä omistajansa kanssa, kun Kintsu huomasi hämärässä mieshenkilön ja lähti vetämään omistajaansa miestä kohti. Iäkäs mies makasi ojassa tien vieressä märissä vaatteissa ja oli sekavan oloinen. Mies ei osannut kertoa, kuinka oli paikalle päätynyt. Kintsun omistaja auttoi miehen istumaan kuivaan kohtaan ja soitti hätänumeroon. Mies oli sen verran huonossa kunnossa, ettei omin jaloin päässyt ambulanssin kyytiin. Kintsun tarkan vaiston avulla miehelle saatiin apua ajoissa.



Mittelspitz Koda havaitsi kaatuneen vanhuksen. Kodan omistaja päästi mittelspitzpentu Kodan aamutarpeilleen omalle aidatulle pihalleen. Hetken päästä Koda alkoi kuitenkin haukkua aidan takana olevaan pusikkoon päin eikä käskyistä huolimatta lopettanut haukkumista tai tullut takaisin sisälle. Omistaja meni katsomaan mille Koda haukkuu. Pusikossa makasi vanhus. Vanhuksella oli päässään ja kasvoissaan useita ruhjeita eikä hän päässyt omin voimin ylös. Omistaja soitti paikalle ambulanssin. Vanhus ei ollut pystynyt huutamaan apua, joten ilman Kodan haukkumista omistaja ei oli huomannut apua tarvitsevaa vanhusta. Kodan päättäväisyyden ansiosta vanhukselle saatiin apua.



Husky Maisa löysi eksyneen miehen. Maisa lähti omistajansa kanssa normaaliin tapaan iltalenkille. Ulkona lunta ja pakkastakin oli noin -10 astetta. Yhtäkkiä Maisa halusi mennä tien toiselle puolelle eikä suostunut liikkumaan eteenpäin. Maisa juoksi suoraan ojanpenkalle, jossa ei vaikuttanut aluksi olevan mitään erityistä, mutta tarkemmin katsottuaan omistaja huomasi hangesta pilkottavat kengänkärjet. Vanhahko, sisävaatteissa ollut mies oli kaatunut ojaan eikä ollut päässyt omin voimin ylös. Omistajan autettua mies ylös ojasta selvisi, että mies oli ollut matkalla läheiseen hoitokotiin, mutta oli erehtynyt suunnasta. Maisan omistaja saattoi miehen yhdessä Maisan kanssa perille asti, jossa heitä vastaan tuli hoitaja, joka oli juuri soittamassa viranomaisille kadonneesta henkilöstä. Maisan tarkan havainnoinnin ja päättäväisyyden ansiosta mies löytyi ajoissa ja hän pääsi hoitoon.



Bokseri Messi kuuli kaatuneen avunhuudot. Messi herätti omistajansa haukkumalla aamuyöllä. Messi ei käskyistä huolimatta lopettanut haukkumista oli ylipäätään levottoman oloinen. Omistaja päätti hetken kuunnella, jos hän kuulisi jotain ulkoa. Hän avasi ikkunan ja kuuli vaimeita avunpyyntöjä kotinsa läheltä. Hän tajusi heti, että nyt on hätä ja Messi oli kuullut huudot. Messi lähti ulos toisen omistajansa kanssa ja he löysivät vanhan rouvan, joka oli kaatunut ja kylmettynyt. Rouva lähtenyt rollaattorin kanssa kotoaan liikkeelle ja eksynyt. Rouva oli myös loukannut itseään kaatuessaan eikä ollut päässyt omin voimin ylös. Messin omistajat hakivat rouvalle peittoja lämmittämään sekä soittivat hätäkeskukseen. Messin ansiosta rouvalle saatiin apua ajoissa.



Suomenlapinkoira Mirkku johdatti etsijät kadonneen ihmisen luokse. Mirkun omistajan äiti oli kadonnut ja häntä etsittiin lähiseudulta, mutta äitiä ei löytynyt. Toinen Mirkun omistajista lähti vielä autolla kohti naapuritiloille kysymään olisiko äitiä näkynyt. Matkalla naapurin luokse omistaja pysähtyi tielle katsomaan, jos hän löytäisi jälkiä. Noustuaan autosta hän kuuli metsästä Mirkun haukkumista. Mirkku tuli juosten omistajan luokse ja johdatti hänet metsään notkelmaan, josta omistaja löysi äidin. Äiti oli pudonnut kalliolta ja hänen selkärankaansa oli tullut murtuma. Mirkun ansiosta äidille saatiin apua ajoissa.



Kultainennoutaja Niilo pelasti eksyneen naisen. Niilo oli iltalenkillä omistajansa kanssa metsässä, kun Niilo sai vainun, joka johti keskelle metsää. Niilo löysi huonossa kunnossa olevan naisen makaamassa liikkumattomana lumihangessa. Niilo johdatti omistajansa paikalle ja hän hälytti paikalle ambulanssin. Kylmettynyt nainen saatiin vietyä sairaalahoitoon. Niilon vainun ansiosta nainen pelastui.



Monirotuinen Rauha havaitsi apua tarvitsevan henkilön. Rauha oli omistajansa äidin kanssa iltalenkillä, kun se hyppäsi tien vieressä olleeseen hankeen jääden tuijottamaan kuusen tuuheaan alaoksistoon. Rauha ei reagoinut kehotuksiin jatkaa matkaa, jolloin omistajan äiti meni katsomaan mitä puun alta löytyy. Hän katsoi alkuun, että puun alla on hangessa hylätty pyörätuoli, mutta pian hän huomasi hangen alta kengät. Paikalle osuneen pariskunnan kanssa hangessa ollut mies saatiin hereille, hänet autettiin pystyyn ja paikalle kutsuttiin ambulanssi. Hangessa ollut esine oli hänen rollaattorinsa. Mies nousi ylös ja poistui omin päin paikalta kohti rautatieasemaa ennen ambulanssin saapumista paikalle. Ilman Rauhaa miestä tuskin olisi kuusen alta löydetty.



Karjalankarhukoira Ressu havaitsi kaatuneen naapurin. Ressu alkoi haukkua myöhään illalla. Omistajat eivät kiinnittäneet haukkumiseen erityisemmin huomiota, koska Ressulla oli tapana haukkua pihalla haukkua pihalla liikkuneille jäniksille. Välillä Ressu lopettikin haukkumisen, mutta aloitti myöhemmin uudestaan. Omistaja kävi pihalla katsomassa, muttei huomannut mitään erikoista ulkona. Hetken aikaa nukuttuaan Ressu nosti uudestaan metelin. Omistaja lähti katsomaan uudestaan ulkoa ja löysi pihalta pahoin kylmettyneen naapurinsa, joka oli ryöminyt talon etupihaan. Naapurin vanhus oli kaatunut omistajan talon kohdalla ja ryöminyt noin 100 metrin matkan piha-alueelle, sillä hän ei ollut pääsyt omin avuin ylös. Naapurin jalat eivät enää kantaneet, kun hänet autettiin ylös. Ressun sinnikkään haukkumisen ansiosta naapurille saatiin apua ajoissa.



Suomenpystykorva Saga löysi kaatuneen henkilön. Saga oli omistajansa kanssa aamulenkillä, kun Saga yhtäkkiä alkoi katsomaan tien yli puskaan. Muut koirat eivät reagoineet tilanteeseen mitenkään. Omistaja kuuli puskan suunnasta vaimeaa ääntä ja meni katsomaan. Puskan luota löytyi vanha rouva, joka oli kaatunut eikä ollut päässyt omin avuin ylös maasta. Hän kertoi useamman auton ja ihmisen menneen ohi, mutta kukaan ei ollut huomannut tai kuullut häntä. Paikalle kutsuttu ambulanssihenkilökunta auttoi rouvan ylös ja tarkasti hänen vointinsa. Onneksi Saga osui paikalle ja reagoi.



Chihuahua Venla löysi kaatuneen nuorukaisen. Venla lähti lenkillä vetämään omistajaansa metsään päin. Venla jäi haukkumaan puskan luokse ja omistaja huomasi, että puskassa makasi nuori poika. Poika oli ollut liikkeellä ohuissa ulkovaatteissa ja päihtyneenä, joten jos häntä ei olisi löytynyt, seuraukset olisivat voineet olla vakavat. Onneksi Venla osui paikalle ja löysi nuorukaisen.

Koirat huolehtivat ihmisistä

Saksanpaimenkoira Wiivi pelasti omistajansa. Wiivin toinen omistajista oli mennyt jo nukkumaan toisen jäädessä vielä katsomaan televisiota. Wiivi tuli hätääntyneenä hereillä olleen omistajansa luokse. He menivät katsomaan mikä oli hätänä ja löysivät toisen omistajan makuuhuoneesta haukkoen henkeä. Hänellä oli mennyt jotain väärään kurkkuun ja ei saanut hengitettyä ja oli pienestä kiinni, ettei hän menettänyt tajuntaansa. Wiivin valppaan toiminnan ansiosta omistajalle saatiin apua ajoissa.



Koirat varoittivat tulipalosta

Kaukasiankoirat Ilpo ja Ylermi hälyttivät tulipalosta. Veljekset Ilpo ja Ylermi herättivät omistajansa haukkumalla ja tökkimällä, kun talon vieressä sijaitseva navetta oli syttynyt tuleen. Omistajien herätessä navetta oli jo ilmiliekeissä eikä sisällä olleita eläimiä voinut enää pelastaa. Vain itsenäisesti ulos päässeet alpakat ja riikinkukot pelastuivat palosta. Paikalle hälytetty palokunta sai lopulta palon sammumaan. Ilpon ja Ylermin hienon toiminnan ansiosta palokunta saatiin hälytettyä paikalle ennen tulen leviämistä asuinrakennukseen.



Rottweiler Oliver havaitsi tulipalon. Oliver herätti omistajansa yöllä haukkumalla. Omistaja huomasi pannuhuoneen olevan ilmiliekeissä. Paikalle hälytetty palokunta sai palon sammutettua ja pannuhuoneen vieressä sijainneet työkoneet, konehalli ja päärakennus säilyivät palolta. Ilman Oliverin reagointia palovahingot olisivat olleet mittavat.



Valkoinen länsiylämaanterrieri Putte havaitsi alkaneen palon. Putte herätti omistajansa normaalia aiemmin aamulla rapsuttamalla voimakkaasti tassullaan. Asunnon sisällä oli vähäistä savun hajua, mutta kaikki oli kunnossa. Ikkunastakaan ei näkynyt mitään poikkeavaa. Hän lähti Puten kanssa ulos, jos Puten olikin tarve päästä tekemään tarpeensa. Putte lähti normaalista poiketen vetämään voimakkaasti talon taakse metsätielle päin. Omistaja antoi lopulta periksi ja lähti Puten perään. Talon taakse päästyään he huomasivat savun hajun lähteen. Rivitalon päätyhuoneiston terassi oli tulessa. Omistaja kutsui palokunnan paikalle ja herätti talon asukkaat. Palo saatiin sammutettua ennen kuin se levisi taloon asti. Putte pelasti toiminnallaan talon ja sisällä nukkuneen perheen palolta.



Keeshond Saga hälytti tulipalosta. Saga alkoi haukkumaan kesäisenä yönä sijoituskodissaan omistajan vanhempien luona. Kaksi muuta paikalla ollutta koiraa eivät reagoineet mitenkään, mutta Saga ei kielloista huolimatta lopettanut haukkumista. Omistajan vanhemmat nousivat ylös ja huomasivat, että heidän rajanaapurinaan oleva vanha hevostalli on ilmiliekeissä. He soittivat hätäkeskukseen ja lähtivät yhdessä naapurinsa kanssa herättämään muita naapureita. Paikalle saapuneet paloautot saivat palon rajattua ja lopulta sammutettua niin etteivät naapurirakennukset säästyivät palolta. Ainoastaan pihakalusteet ja valokatteet kärsivät kuumuusvahinkoja. Palomiehet kiittelivät kovasti Sagan toimintaa, sillä sen varoitusten ansiosta paloautot saatiin ajoissa paikalle ja palo rajattua ennen sen leviämistä muihin rakennuksiin.



Labradorinnoutaja Ukko hälytti omistajiaan tulipalosta. Ukko alkoi alkuillasta haukkumaan ikkunasta ulos eikä lopettanut käskyistä huolimatta. Ukon omistajat olivat talon toisessa päässä katsomassa televisiota ja toinen heistä kävi katsomassa mille koira haukkuu, muttei havainnut mitään. Ukon jatkaessa haukkumista omistaja kävi katsomassa uudestaan ja silloin hän huomasi talon vierustalla olleen auton konepellin alta näkyi kipinöitä. Toinen omistaja lähti tekemään alkusammutusta, mutta tuli sai lopulta kuitenkin lisää voimaa ja yltyi. Palokunnan saapuessa paikalle auto oli täysin liekeissä. Palokunta sai palon sammutettua ennen sen leviämistä taloon. Ukon sinnikkään toiminnan ansiosta talo säästyi liekeiltä sekä tilanteesta selvittiin ilman henkilövahinkoja.



Valkoinen länsiylämaanterrieri Vallu hälytti tulipalosta. Vallu oli ollut hoidossa omistajansa isän luona. Isä nukkuu erittäin sikeästi eikä herää yön aikana minkäänlaisiin ääniin. Tapahtuma-iltana hän kuitenkin heräsi, kun Vallu oli hyppinyt hänen päällään ja kiskonut peittoa hänen päältään. Vallu jatkoi lopetuskäskyistä huolimatta ja samalla omistajan isä havahtui talon kellarista kuuluneeseen pamaukseen. Kellarissa sijainnut talon lämmitysjärjestelmä ja lämmitysstokeri oli syttynyt tuleen. Isä soitti palokunnan paikalle, mutta tuli ehti silti tuhota kellarin ja talon toisen päädyn. Vallun herätyksen ansiosta isä pääsi pois liekkien alta ajoissa ja henkilövahingoilta säästyttiin.

Koirat reagoivat hengenvaarallisiin oireisiin

Lyhytkarvainen mäyräkoira Darra hälytti apua sairaskohtauksen saaneelle. Mäyräkoira Darra herätti omistajansa haukkumalla aamuyöllä, kun heidän naapuristaan kuului normaalista poikkeavaa ääntä. Omistaja lähti selvittämään äänen lähdettä. Hän löysi naapurin rouvan, joka oli saanut aivoinfarktin. Naapuri sai myöhemmin vielä toisenkin infarktin, mutta hän oli jo siinä vaiheessa hoidossa. Darran valppauden myötä rouva sai apua ajoissa.



Suomenpystykorva Poju hälytti sairaskohtauksesta. Poju herätti omistajansa haukkumalla. Omistaja komensi Pojua lopettamaan haukkumisen, mutta koira ei kuunnellut. Lopulta omistaja havaitsi, että hänen vasemman silmänsä menevän hämäräksi ja käden menevän veltoksi. Paikalle hälytettiin ambulanssi. Omistajalla todettiin aivoinfarkti. Pojun toiminnan ansiosta omistaja sai apua ajoissa.



Labradorinnoutaja Sylvi johdatti avun sairaskohtauksen saaneen luokse. Toinen Sylvin omistajista oli lähtenyt lenkille läheiselle pellolle ja Sylvi oli lähtenyt poikkeuksellisesti mukaan. Kun omistajaa ei kuulunut, alkoi toinen omistajista ihmettelemään ja soitti kaksikon perään. Puhelimessa omistaja kuulosti oudolta ja kotona ollut omistaja lähtikin etsimään lenkillä ollutta kaksikkoa. Hetken etsittyään omistaja kuuli Sylvin haukuntaa ja suunnisti ääntä kohti. Lenkillä ollut omistaja oli saanut sairaskohtauksen ja oli erittäin kylmissään. Sylvi oli pitänyt omistajansa hereillä nuolemalla hänen kasvojaan aina kun hän oli vaipumassa uneen. Sylvin mukanaolon ansiosta omistaja löytyi ja hänelle saatiin apua ajoissa.



Sankarikoirien kuvat löytyvät Kennelliiton mediapankista.