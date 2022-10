Kennelliitto palkitsee 28 sankarikoiraa ihmishenkien pelastamisesta

Tänä vuonna sankarikoiran arvolla palkitaan suursnautseri Aada (Kirkkonummi), faaraokoira Adele, maremmano-abruzzese Duca (Kankaanpää), bretoni Friida (Oulu), pointteri Gin (Keminmaa), monirotuinen Kaapo ja australiankarjakoira Konsta (Helsinki), monirotuinen Kultu (Lohja), kääpiösnautseri Laila (Lieksa), kleinspitz Levi (Alavus), labradorinnoutaja Meri (Lieksa), berninpaimenkoira Minttu (Helsinki), kleinspitz Myy, novascotiannoutajat Namu ja Nappi (Espoo), pohjanpystykorva Noita (Lapinlahti), monirotuinen Pepe (Nurmijärvi), kääpiömäyräkoira Pirkko-Hillary (Ylöjärvi), lapinporokoira Reino (Nurmes), bordercollie Rocky (Kouvola), rottweiler Rudi (Järvenpää), dobermanni Ruuti (Kouvola), kultainennoutaja Taika (Vantaa), unkarinvizsla Tauno (Hämeenlinna), monirotuinen Tessu (Nivala), cane corso Veera (Forssa), suomenpystykorva Vili (Taivalkoski) ja pitkäkarvainen collie Vinny.

Kunniamaininnan saavat kanariandoggi Amon, keeshond Batman, pitkäkarvainen collie Hermanni, monirotuinen Jerry, monirotuinen Känkkäränkkä, kääpiöpinseri Lyyli, pomeranian Netta, chihuahua Nuppu, jackrussellinterrieri Pulla, sileäkarvainen collie Roger, yorkshirenterrieri Sisu, amerikankettukoira Uuno ja labradorinnoutaja Viivi.

Kennelliitto on palkinnut koiria sankariteoista jo 1970-luvulta lähtien. Sankarikoira-arvonimiä myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997. Sankarikoira® on Kennelliiton rekisteröimä tavaramerkki. Kennelliitto myöntää Sankarikoira-arvoja koirille, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut. Koira voi saada Kennelliiton kunniamaininnan myös muista sankariteoista.

Sankarikoirat palkitaan joulukuun alussa Koiramessuilla Helsingissä. Palkitsemisessa on mukana Kennelliiton yhteistyökumppani Agria Eläinvakuutus.

Koirat varoittivat tulipalosta

Kääpiösnautseri Lailan omistajat heräsivät aamulla koiran epätavalliseen ulinaan ja haukahduksiin. Havahduttuaan he huomasivat rakennuksen lasitetun kuistin olevan ilmiliekeissä. Omistajat pelastuivat Lailan ansiosta ulos palavasta talosta ja soittivat hätäkeskukseen. Rakennus tuhoutui, mutta Lailan valppauden ansiosta omistajat ja perheen koirat pelastuivat.

Kleinspitz Levi herätti ilmoittajan nelihenkisen perheen aamuyöllä erittäin kovalla haukkumisella. Yleensä Levi ei öisin hauku. Kun perheen isä meni katsomaan, mikä koiraa vaivaa, hän huomasi, että piharakennukset olivat ilmiliekeissä. Perhe pääsi turvallisesti ulos ja paikalle hälytetty palokunta sai suojattua asuintalon tulelta. Piharakennukset tuhoutuivat palossa täysin. Ilman Levin herätystä tuli olisi voinut helposti levitä myös asuinrakennukseen.

Labradorinnoutaja Meri alkoi haukkua voimakkaasti aikaisin aamulla. Meri juoksi eteisen ja makuuhuoneen väliä haukkuen ja saaden omistajansa heti huomaamaan, että Merillä on jotain asiaa. Pian omistajille selvisi Merin haukkumisen syy: talon seinän vieressä ollut auto oli syttynyt keulasta tuleen. Pelastuslaitos soitettiin paikalle sammutustöihin. Merin ajoissa tulleen ilmoituksen ansiosta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.

Lapinporokoira Reino pelasti yöllä syttyneeltä tulipalolta. Reinon omistajalta oli unohtunut sammuttaa kynttilä ulkoa, ja se oli palanut loppuun, jolloin kynttiläkippo oli haljennut. Sen seurauksena kuistilla oleva muovinen säilytyslaatikko oli syttynyt palamaan. Omistaja heräsi Reinon kovaan murinaan ja haukkumiseen, jota Reino ei käskystä huolimatta lopettanut, ennen kuin toinen omistajista meni katsomaan miksi koira haukkui. Laatikko oli ilmiliekeissä kuistilla aivan seinän vieressä. Reinon hienon toiminnan ansiosta palo ei ehtinyt leviämään taloon ja se saatiin sammutettua ajoissa.

Bordercollie Rocky hälytti väliaikaisesti toisessa tilassa olleet omistajansa haukkumalla keittiön suuntaan. Toinen omistajista oli ollut paahtamassa leipää ja leivänpaahdin oli syttynyt poissaolon aikana tuleen. Liekit nuolivat yllä olevan kaapiston pohjaa. Leivänpaahdin saatiin ulos talosta ennen kuin palo pääsi leviämään. Rockyn valpas toiminta pelasti tilanteessa talon vakavammilta vahingoilta.

Monirotuinen Tessu pelasti omistajansa, kun heidän autonsa syttyi tuleen keskellä yötä. Auton lämmitin oli syttynyt tuleen vian seurauksena ja Tessu oli havainnut tilanteen pian palon alkamisen jälkeen herättäen omistajansa samalla. Tuli tuhosi auton, autotallin ja varaston ennen kuin pelastuslaitos sai palon sammutettua. Tessun hienon toiminnan ansiosta henkilövahingoilta vältyttiin ja palo saatiin pidettyä erillään asuinrakennuksesta.

Koirat löysivät eksyneen tai apua tarvitsevan ihmisen

Suursnautseri Aada oli iltalenkillä toisen omistajansa kanssa, kun koira itsepäisesti halusi omakotitalon pihalle kielloista ja käskyistä huolimatta. Aada ei antanut periksi vaan istuutui maahan ja tuijotti pihalle. Lopulta Aada sai tahtonsa läpi ja he menivät pihalle. Pihalta löytyi sisävaatteissa pyörätuolissa istuva pahasti kylmettynyt mies ilman kännykkää tai kotiavaimia. Aadan omistaja antoi omat ulkovaatteensa ja kärräsi miehen naapuriin lämpöön. Tämän jälkeen he soittivat hälytyskeskukseen ja lukkosepälle. Aadan toiminnan ansiosta miehelle saatiin apua ajoissa.

Pointteri Gin päästettiin perheen toisen koiran kanssa pihalle aikaisin aamulla tarpeilleen. Molemmat koirat alkoivat samantien haukkumaan pihan portille tuijottaen pimeyteen. Gin ei totellut käskyä olla hiljempaa, jolloin koiran omistaja lähti katsomaan mille koira haukkuu. Pihan roskakatoksesta löytyi värjöttelevä mies. Ginin toinen omistaja saapui auttamaan. Miehellä ei ollut tietoa olinpaikastaan, joten tilanteessa soitettiin hätäkeskukseen. Paikalle saapui poliisi, joka ilmoitti, että miestä etsitty koko yö. Mies oli poistunut asunnostaan edellisenä iltana päällään vain kevyet vaatteet. Ginin päättäväisyyden ansiosta mies sai apua ajoissa ja toipui kuntoon.

Australiankarjakoira Konstan ja monirotuisen Kaapon omistaja oli nähnyt netissä, että dementoitunut mies oli ollut yön yli kadoksissa. Omistaja lähti koirien kanssa katsomaan olisiko heidän edellisenä päivänä näkemänsä mies ollut kyseinen henkilö ja löytyisikö hän näköpaikan lähistöltä. Koirat alkoivat haukkua näköpaikan lähellä olleiden siirtomaalohkareiden suuntaan, josta kadonnut mies löytyikin. Mies oli ehtinyt olla kyseisessä paikassa jo 18 tuntia. Konstan ja Kaapon ansiosta mies löydettiin ajoissa.

Monirotuinen Kultu lähti omistajansa kanssa helteisenä päivänä etsimään naapurin kadonnutta muistisairasta vanhusta, joka oli ilmoitettu kadonneeksi. He jäivät etsimään aluksi lähellä olevan juna-aseman ympäristöön. Aloittelevana etsijäkoirana Kultu ymmärsi tilanteen, kun omistaja alkoi huutelemaan vanhuksen nimeä. Kultu pysähtyi hetken päästä tuijottamaan junaradan toiselle puolelle ja omistaja näki Kultun asennosta, että se on havainnut jotain. Koira johdatti omistajansa vanhuksen luo, joka makasi puolitajuissaan auringossa, radan sivussa olevassa syvässä ojassa. Hän ei päässyt omin avuin ylös. Kultun upean toiminnan ansiosta vanhus sai apua ajoissa paahtavassa helteessä ja selvisi tilanteesta.

Berninpaimenkoira Minttu alkoi haukkua alkuillasta levottomasti rakennuksen sisäpihan suuntaan. Koiran omistajat koittivat kieltää Minttua, mutta koira jatkoi haukkumista. Toinen omistajista meni katsomaan ikkunasta, että mille Minttu haukkuu, muttei nähnyt mitään erikoista. Ajatellen, että Minttu haluaa vain ulos, alkoivat he valmistautua uloslähtöön. Omistaja kävi ennen lähtöä asunnon käyttöullakolla ja kuuli sinne ääniä, joihin Minttu oli reagoinut. Pihalta löytyi iäkäs naapuri loukkaantuneena eikä hän päässyt omin voimin ylös. Paikalle hälytettiin ambulanssi ja loukkaantunut naapuri saatiin hoitoon. Mintun ansiosta tilanteessa ei käynyt pahemmin.

Kleinspitz Myy kävi toisen omistajansa kanssa käymässä autolla. Myy pysähtyi yhtäkkiä ja alkoi murista lumikasojen suuntaan. Omistaja kävi katsomassa, että mille Myy murisee ja löysi lumikinoksesta päihtyneen ja märän miehen. Omistaja soitti hätäkeskukseen ja mies vietiin hoidettavaksi. Myyn ansiosta apu saatiin paikalle ajoissa eikä tilanteessa käynyt pahemmin.

Novascotiannoutajat Nappi ja Namu lähtivät omistajansa kanssa iltalenkille. Lenkillä koirat alkoivat haistella voimakkaasti eivätkä suostuneet liikkua eteenpäin. Omistaja päästi koirat haistelemaan lisää ja koirat ohjasivatkin hänet kadonneen ihmisen luokse kuusen juurelle. Henkilö ei pystynyt kommunikoimaan ja paikalle soitettiin ambulanssi, joka vei henkilön hoitoon. Koirat osasivat ilmoittaa selkeästi havainnostaan, kiitos niiden pelastuskoiraharrastuksen, ja omistaja osasi lukea koirien eleitä ja antaa niiden johdattaa. Napin ja Namun ansiosta tilanne päättyi hyvin.

Rottweiler Rudi oli omistajiensa kanssa ulkoilemassa lähialueen metsässä, kun Rudi otti ilmavainun, kuten oli hakukoiraharrastuksessaan oppinut ja säntäsi pusikkoon. Rudi ja omistajat löysivät metsästä lenkkeilijän, joka oli saanut sairaskohtauksen ja tuupertunut maahan. Toinen omistajista piti huolen, että lenkkeilijä pysyy lämpimänä ja paikalle hälytettiin ambulanssi, joka vei lenkkeilijän hoitoon. Rudin vainun ja päättäväisyyden ansioista lenkkeilijälle saatiin apua.

Dobermanni Ruuti vaati aikaisin aamulla pääsyä ulos ja heti ulos päästyään alkoi haukkua naapurin pihan puolelle. Omistaja kielsi koiraa haukkumasta luullen, että se haukkuu jäniksille. Koira reagoi pihan suuntaan myös myöhemmin aamulla samalla tavalla ja lopulta omistaja meni katsomaan, että mille koira haukkuu. Pihalla makasi naapurin vanhus, joka oli kaatunut pihalle eikä ollut päässyt itse ylös. Ruutin sinnikkään toiminnan ansiosta naapuri saatiin ajoissa hoitoon ja tilanne päättyi hyvin.

Cane corso Veera oli omistajineen mökillä, kun se kuuli jotain lähistöltä. Naapurin iäkäs mies oli kaatunut rantakivikossa eikä ollut päässyt itse ylös. Veera oli havainnut tämän ja alkoi haukkumaan tapahtumapaikan suuntaan saaden omistajiensa huomion ennen kuin he lähtivät kauppaan. Omistajat auttoivat miehen ylös, soittivat ambulanssin paikalle ja ohjasivat sen perille. Veeran toiminnan ansiosta tilanne päättyi hyvin.

Koirat reagoivat hengenvaarallisiin oireisiin

Faaraokoira Adele oli omistajansa äidillä ja tämän puolisolla hoidossa. Äiti heräsi aamulla kimeisiin kiljuhaukahduksiin ja paikansi lopulta haukun talon ulko-ovelle. Kun äiti avasi oven, Adele ryntäsi sisään ilman valjaita tai pantaa, jolloin äiti tajusi jotain olevan vialla. Nopea talon ja pihan tarkistus osoitti, että puoliso puuttui. Koko tämän ajan Adele jatkoi raivoisaa haukkumista sisällä. Äiti laittoi Adelelle pannan ja hihnan, ja pyysi näyttämään missä puoliso on. Adele lähti juosten läheiseen metsikköön, josta puoliso löytyi maasta sairauskohtauksen saaneena. Puolisoon ei saanut kontaktia ja hän menetti pian kokonaan tajuntansa. Sairauskohtaus todettiin erittäin vakavaksi. Puoliso oli ollut aamulenkillä Adelen kanssa, kun sairauskohtaus iski. Hakeakseen apua Adele oli riuhtonut itsensä pois valjaista samalla itseään loukaten. Ilman Adelea ambulanssia ei olisi saatu ajoissa paikalle ja puoliso olisi todennäköisesti menehtynyt.

Bretoni Friida oli toisen omistajansa kanssa toisen omistajan vanhempien mökillä käymässä. Omistajan isä oli lähtenyt aikaisin aamulla kalaan läheiselle lammelle. Jonkin ajan päästä Friida herätti paikalla olleen omistajansa eikä rauhoittunut käskyistä huolimatta. Omistaja lähti koiran kanssa ulos ja Friida johdatti omistajansa lampea kohti. Omistaja kuuli lammen suunnasta vaimeita avunpyyntöjä. Omistaja ja Friida löysivät isän lammelta vain pelastustakin varassa liikkumattomana. Omistaja auttoi isän pois jäätävästä vedestä ja paikalle soitettiin ambulanssi. Isä vietiin kiireesti hoitoon. Friidan ansiosta isälle saatiin apua viime hetkellä paikalle ja tilanne päättyi lopulta hyvin.

Monirotuinen Pepe alkoi haukkua saaden omistajansa huomion. Rauhoittelusta huolimatta Pepe ei lopettanut. Omistaja nousi ylös ja löysi olohuoneesta Pepen toisen omistajan sairauskohtauksen saaneena. Paikalle hälytettiin ambulanssi ja omistaja aloitti elvytyksen hätäkeskuksen ohjeiden mukaan. Pepen ansiosta apu saatiin ajoissa paikalle ja omistaja selvisi tilanteesta.

Kääpiömäyräkoira Pirkko-Hillary herätti omistajansa keskellä yötä vinkumalla. Myöhemmin aamulla koira herätti omistajansa uudestaan tönien kuonollaan ja tassuillaan. Omistaja nousi ylös ja huomasi, että hänellä oli alkanut sairaskohtaus. Hän soitti välittömästi ambulanssin paikalle. Ambulanssin saapuessa paikalle ei omistaja pystynyt enää kunnolla kävelemään. Pirkko-Hillaryn ansiosta omistaja pääsi ajoissa hoitoon.

Kultainennoutaja Taika alkoi haukkua levottomasti, jolloin Taikan omistaja meni katsomaan mille koira haukkuu. Toinen omistaja oli pihalla tajuttomana ja paikalle soitettiin ambulanssi. Omistaja vietiin sairaalaan. Selvisi, että omistajalla oli aivoverenvuoto. Taikan ansiosta omistaja selvisi tilanteesta.

Koirat pelastivat vaaratilanteesta

Maremmano-abruzzese Duca sai omistajansa huomion hakkumalla. Omistaja lähti pihalle katsomaan mille koira haukkuu. Omistaja näki koiran vahtireviirialueensa metsän laidassa aitojen ulkopuolella ja havaitsi, että se on karkottamassa sutta. Eläimet olivat peltoaukiota halkovan pienen joen toisella puolen ja ylittäessään jokea omistaja putosi jäihin. Sekä koira että susi huomasivat tilanteen ja Duca syöksyi omistajansa ja suden väliin haukkuen. Duca sai ajettua suden pois ja omistaja pääsi ylös joesta. Ducan suojelun ansiosta omistaja selvisi tilanteesta kunnossa.

Pohjanpystykorva Noita oli perheensä mukana mökillä, kun he lämmittivät mökkiä iltaa varten. Omistajat laittoivat pellit kiinni ennen nukkumaan menoa, jottei lämpö karkaa. Noita alkoi muutaman tunnin päästä olla levoton ja herätti perheen lapsen. Herättyään ja ylös noustuaan lapsi pyörtyi ja tajunnan palattua oli huonovointinen. Omistajillakin oli kovaa päänsärkyä. He ymmärsivät välittömästi, että syynä saattoi olla häkä ja paikalle soitettiin ambulanssi ja mökkiä tuuletettiin. Koko perheen elimistössä todettiin olevan häkää ja ilman Noidan herätystä tilanne olisi voinut päättyä ikävästi.

Unkarinvizsla Tauno oli omistajiensa kanssa rannalla viettämässä juhannusta. Omistajien ystävä oli mukana vauvansa kanssa. Yhtäkkiä Tauno säntäsi rantavedestä vauvan luokse murisemaan nurmikon suuntaan. Tauno oli jäänyt suojaksi vauvan ja sihisevän kyykäärmeen väliin. Käärme saatiin häädettyä pois ja tilanne päättyi hyvin, kiitos Taunon valppauden.

Suomenpystykorva Vili oli omistajansa kanssa lintumetsällä, kun hän kuuli koiran haukkuvan. Omistaja meni katsomaan ja näki näädän jäljet. Hän oletti, että näätä on mennyt läheisen kaatuneen puun alle. Omistaja ryömi puiden välissä olleeseen koloon tarkoituksenaan tukkia näädän pakoreitit. Yhtäkkiä hänen edessään olikin karhu. Omistaja otti 3–4 askelta taaksepäin, mutta kompastui mättääseen ja kaatui selälleen. Karhu otti hänen nilkastaan kiinni, jolloin hän vaistomaisesti karjui ja potkaisi toisella jalalla. Vili haukkui vieressä, kun karhu oli kahdella jalalla omistajan edessä ja näytti, kuin karhu alkaisi huitomaan tassuillaan. Karhu oletettavasti koki koiran uhkaavana ja lähti tilanteesta pois. Vili lähti karhun perään. Kun koira palaisi takaisin, se tiesi, että omistajaa on purtu ja kävi nuuskimassa puremakohtaa. Ilman Viliä tilanteessa olisi voinut käydä huonosti.

Pitkäkarvaisen collie Vinnyn omistajat olivat juuri samana päivänä kotiutuneet sairaalasta vastasyntyneen perheenjäsenen kanssa, kun heidän 4-vuotias tytär piirsi olohuoneen pöydällä. Vinny vahti aina tytärtä ja seurasi tyttöä minne ikinä hän menikään. Toinen omistajista istui keittiössä, kun hän havahtui Vinnyn käyttäytyvän hermostuneesti. Koira raapi omistajan jalkaa eikä lopettanut kielloista huolimatta. Omistaja tajusi, että jokin on pielessä ja meni katsomaan. Tytär oli olohuoneessa tukehtumassa karkkeihin, jotka hän oli löytänyt olohuoneesta. Omistaja sai karkin pois tyttären kurkusta ja lapsi selvisi tilanteesta Vinnyn ansiosta.

Sankarikoirien kuvat löytyvät Kennelliiton mediapankista.