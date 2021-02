Kertomuskokoelma Sielun ruumis on jälleen taattua, loistavaa Ljudmila Ulitskajaa

Suomessakin suursuosion saavuttaneen venäläisen Ljudmila Ulitskajan uusi kertomuskokoelma SIELUN RUUMIS koostuu kahdesta sikermästä.

Runolla alkava Ystävättäriä-osasto tutkii sitä, miten ihminen valitsee tietyn elämäntien ja omat uskomuksensa, ja mihin ne häntä vievät. Myös Sielun ruumis -osaston avaa runo, illuusioton hyvästijättö elämälle, ja sikermän keskeinen teema onkin kuoleman kohtaaminen.

***

"Ulitskaja jättää totuudet ja ratkaisut lukijan harteille, täysin avoimiksi. Aivan kuten Anton Tsehov, johon Ulitskajaa usein verrataan – ja aiheesta." - Toni Huttunen, HS

" (--) taattua Ulitskajaa, kirjailijansa näköinen ihmiselon ja persoonallisuuksien runsaudensarvi. Maailmankuva ja estetiikka ovat paikoillaan, läsnä kielen joka kolossa." - Ville Hänninen Parnasso-lehdessä Ulitskajan Köyhiä sukulaisia -teoksesta.

***

Sielun ruumis -teoksen on suomentanut Arja Pikkupeura.

***

Ljudmila Ulitskaja (s.1943) on yksi Venäjän arvostetuimmista ja myös kansainvälisesti palkituimmista nykykirjailijoista. Novellien ja romaanien lisäksi hän on kirjoittanut näytelmiä ja elokuvakäsikirjoituksia. Moskovassa asuva Ulitskaja on koulutukseltaan perinnöllisyystieteilijä. Hän on kirjailijantyönsä ohella tullut tunnetuksi myös poliittisena aktivistina.