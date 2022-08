Kesä oli asuntomarkkinoilla tuuletonta ja helteistä - elokuussa näkyy jo selvää tuulenvirettä ja myötätuulta – Samat trendit ylöspäin näkyvät jo muualla maailmassa

Omakoti-, pari- ja rivitalot käyvät edelleen kaupaksi parhaiten

Erityisesti suurten kaupunkien lähistön omakotitalot ovat edelleen hyvin kysyttyjä. Omakotitaloissa tarjonnan vähyys halutuimmista on edelleen suuri ongelma. Oikean lähtöhinnan merkitys on myös kasvanut merkittävästi, kun hintojen nousu on rauhoittunut. ”Välittäjän käyttäminen on entistä tärkeämpää tällaisessa markkinatilanteessa”, kommentoi Mannerberg. ”Edelleen esimerkiksi ostotoimeksiannon käyttäminen on suosittua, kun haetaan sitä taloa, joka ei ehkä ole juuri nyt markkinoilla”, hän jatkaa.

Pienet vuokra-asunnot alkaneet löytää vuokralaisia

Opiskelijat ja työn perässä muuttavat pieniä asuntoja vuokraavat ovat pikkuhiljaa palanneet markkinoille. Kysyntää näkyy erityisesti kasvukeskuksissa kautta maan. Voimakkainta kysynnän nousua on Oulussa, pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla sekä Jyväskylän seudulla. ”Vuokra-asuntojen kysynnän nousu tulee tuomaan toivottua liikettä myös pienten asuntojen kauppaan pienellä viiveellä, sillä tarjontaa on paljon”, kommentoi Mannerberg.

Hintojen nousu rauhoittunut

Asuntoa etsivälle on iloinen uutinen se, että vuosia jatkunut voimakaskin hintojen nousu vetää nyt henkeä. Tarjonnan lisäännyttyä tänä vuonna jonkin verran on kova kilpailu tietyistä asunnoista vähentynyt. Uusi joukko ostajia on ilmestynyt markkinoille. ”Nyt ovat uusina liikkeellä ne, jotka odottelivat pandemian ajan ostopäätöstä ja alkavat nyt toteuttaa haaveitaan, kun kovat hinnannousut ovat ohi”, kommentoi Mannerberg.

Rahoituksen kanssa haasteita erityisesti kiinteistöissä – ostohaluja on

Rahoituslaitosten epäämät luottopäätökset vanhemmille kiinteistöille ovat voimakkaasti kasvaneet kesän aikana. Tarjonta markkinoilla on kasvanut pitkästä aikaa mutta moni ostaja on joutunut pettymään, sillä pankkien vakuusarvoissa on tullut yllätyksiä, vaikka lainalupauksia on ollut valmiiksi haettuna. ”Pankkien ylikorostunut varovaisuus kostautuu nyt asiakkaille, jotka eivät pääse vaihtamaan koteja pitkän odotuksen jälkeenkään”, lisää Mannerberg.

Mökkikauppa käy mutta paljon rauhallisemmin

Vuodet 2020 ja 2021 jäivät historiaan kovan mökkikaupan osalta. Nyt markkinat ovat palanneet edeltävien vuosien tasolle ja kysyntää on edelleen hyvin.