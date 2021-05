Kesäaikataulut voimaan 7.6. - reittimuutoksia busseilla ja työmaita kiskoilla

HSL:n hallituksen päätöksiä 4.5.2021 4.5.2021 15:05:30 EEST | Tiedote

Joukkoliikenteen suunnitteluun liittyvien tehtävien puitejärjestelyhankinta Hallitus päätti suunnittelutehtävien toimittajista kolmeen osaan jaetussa suunnittelukilpailussa. Kokonaistaloudellisen tarjousvertailun perusteella valitut toimittajat ovat: osa 1) Suunnittelutehtävät: Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Sweco Infra and Rail Oy ja WSP Finland Oy, osa 2) Infrastruktuuri: Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Sweco Infra and Rail Oy ja WSP Finland Oy ja osa 3) Vaikuttavuustarkastelut: Flou Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Sweco Infra and Rail Oy ja WSP Finland Oy. Puitesopimukset ovat voimassa enintään 5 vuotta ja kokonaiskustannukset ovat noin 1,8 miljoonaa euroa (ilman alv.). Linkki pöytäkirjaan Syysliikenteen säästöt bussiliikenteessä Hallitus päätti hyväksyä bussiliikenteen säästöperiaatteet talviliikennekaudelle 2021-2022. Säästöt kohdentuvat laaja-alaisesti koko HSL-alueen liikenteeseen. Säästöjä syntyy muun muassa nopeutuneista ajoajoista, ruuhka-ajan tarjonnan supistamisesta