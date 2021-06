Kesäasiakkaat vilkastuttavat Päijät-Hämeen Alkojen asiakasmääriä

Jaa

Alkon kesäasiakkaat hakevat raikkaita ja keveitä juomia. Roseet, siiderit ja longdrinkit korostuvat Päijät-Hämeen Alkojen myynnissä. Myös alkoholittomat kiinnostavat yhä enemmän. Kesän trendikkäimmät makuparit haetaan niin savukalalle kuin grillilihalle.

Päijät-Hämeessä Alkon myymälöiden kesän* litramyynnin arvioidaan kasvavan 24 prosenttia, kun kasvu valtakunnallisesti on 14 prosenttia.

Päijät-Hämeen Alkoissa myydään kesällä yli kolmannes koko vuoden litramyynnistä. Kesäjuomat pursuavat keveyden ja helppouden tunnelmaa. Myynnissä korostuu erityisesti roseeviinit (+252 %), siiderit (+64 %) ja longdrinkit (+61 %). Valkoviinien myyntilitrat kasvavat 52 prosenttia, ja niiden myynnistä 34 prosenttia tehdään kesällä.

Myös alkoholittomia juomia ostetaan yhä enemmän, kun hyvinvointi ja alkoholin sisältämät kalorit kiinnostavat kuluttajaa. Päijät-Hämeessä alkoholittomien myynti kasvaa kesäkuukausina 54 prosenttia.

Kotimaanmatkailijat jopa kaksinkertaistavat asiakasmääriä myymälöissä

Lomakausi näkyy Päijät-Hämeen Alkoissa kesäasiakkaiden määrän ja litramyynnin kasvuna.

”Päijät-Häme houkuttelee mökkeilijöitä ja tämä näkyy myös meillä Alkoissa. Esimerkiksi Padasjoella ja Sysmässä asiakasmäärät nousevat kesällä kaksinkertaiseksi normaaliin ajanjaksoon verrattuna. Koko vuoden litramyynnistä tehdään näillä paikkakunnilla kesällä noin 40 prosenttia”, kertoo palvelujohtaja Pirjo Hirvonen.

”Hartolassa, Vääksyssä ja Heinolassa asiakasmäärien kasvu on kuutisenkymmentä prosenttia.”

Palvelua ihan jokaiseen makuun

Alkolaiset vastaavat päivittäin kiperiinkin kysymyksiin mitä erikoisemmista makupareista.

”Olemme koko kansan sommelier: mistä ikinä pidätkään, me autamme”, kertoo valikoimamestari Mirka Pölkki ja poimii parhaat juomaparit paikallisille kesäherkuille.

Heinolan Dorritin kalajalosteet

Dorritin kalajalosteet valmistetaan Heinolan myymälän yhteydessä sijaitsevassa savustamossa. Lämminsavukalat savustetaan salaisella puruseoksella. Kun kalajalosteiden tunnuslauseena on "Kalaa kauneimmillaan”, asettaa se juomallekin vaatimukset kohdilleen.

Lämminsavulohen pariksi sopisi mainiosti pirteä ja hedelmäinen Pinot Gris, joka rypälelajikkeena on aavistuksen mausteinen. Eikä olisi haitaksi, jos viinissä olisi hitusen jäännössokeria. Vivahteikas ja ryhdikäs Riesling kuivana tai puolikuivana ja raikkaalla hapokkuudella toimii myös mainiosti. Tummassa lagerissa on yleensä savuaromia tukevia ominaisuuksia, joten oluen ystävälle tämä on hyvä vaihtoehto. Vaaleista oluista suosittelen raikasta pilsiä tai vehnäolutta.

Sysmän Risteli Charolais

Ristelin tilalla kasvatetaan Charolais-pihvikarjaa, jota on myynnissä paikallisesti Sysmässä. Tätä laatulihaa voi näin kesän kunniaksi grillata ja sen kylkeen sopii makutyyppinä mehevä ja hilloinen tai roteva ja voimakas punaviini, rypäleenä Zinfandel tai Malbec. Viini saa olla täyteläinen tai keskitäyteläinen, kunhan sen maku ei jätä kylmäksi. Oluen ystävälle suosittelisin tummaa tai vahvaa lageria tai IPAa.



* Myynnin vertailukohtana käytetty vuoden 2019 lukuja kuukausimyyntien keskiarvosta. Kesäkuukausiksi luetaan kesä,- heinä- ja elokuu, tämän vuoden osalta luvut ovat ennusteita. Luvuissa kesäkuukausien vertailu on tehty yhdeksään muuhun kuukauteen.