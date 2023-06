Kesäkauden 2023 leväseuranta käynnistyi Etelä-Savossa – sinilevät vähissä

Rauhoitetut kangasvuokot ovat aloittaneet kukinnan Etelä-Savossa 12.5.2023 09:12:25 EEST | Tiedote

Etelä-Savon kangasvuokot ovat aloittaneet kukinnan ja niitä voi päästä ihailemaan harjuilla sekä kuivilla ja valoisilla kankailla. Laji on rauhoitettu jo vuonna 1952, mutta rauhoituksesta huolimatta laji on vähentynyt ja laji on luokiteltu uhanalaisluokituksessa vaarantuneeksi. Rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Kielto koskee myös kasvin siementen keräämistä. Luonnossa kasvavat kangasvuokot tulee jättää rauhaan yhteisesti ihailtaviksi.