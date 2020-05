Kesäkiertue Helsingin leikkipuistoihin

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut lähtevät 1.6.–26.6. kesäkiertueelle Helsingin leikkipuistoihin. Kesäkiertueella leikkipuistosta voi bongata kirjastoauton, liikkua koko perheen voimin liikunnanohjaajien innostamana, osallistua taidepajaan tai nauttia musiikista.

Kesäkiertueella vieraillaan seitsemässä leikkipuistossa. Mukana ovat leikkipuistot Filpus, Kimmo, Lohikäärme, Puskakulma, Soihtu, Seppä ja Vähätupa. Kussakin leikkipuistossa vieraillaan useamman kerran kesäkuun arkipäivien aikana.



Kesäkiertueella mukana olevissa leikkipuistoissa ei ole tänä kesänä tarjolla puistoruokailua ja ne sijaitsevat vilkkailla paikoilla. Kiertueen tavoitteena on ilahduttaa puistoissa asioivia perheitä pop up -tyyppisillä, pienimuotoisilla taide-, kirjallisuus- ja liikuntavierailuilla korona-ajan turvallisuusasiat tarkasti huomioiden. Leikkipuistoissa jaetaan myös lapsiperheiden kesäarjen iloisen yhdessä tekemisen vinkkilistaa.

"Toteutamme ensimmäistä kertaa kesäkiertueen leikkipuistossa. Koska korona-aika rajoittaa meidän kaikkien elämää, haluamme ilahduttaa kiertueella helsinkiläisiä lapsiperheitä. Kiertue on pop up -tyylinen, joten se on yllätys kaikille. Otamme tästä kiertueesta oppeja ja suunnitelmissamme on myös tulevina kesinä tarjota hauskaa tekemistä leikkipuistoissa, mutta myös esimerkiksi palvelutaloissa, kauppakeskuksissa tai terveysasemien pihoilla”, sanoo liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja.





Kesäkiertueen päivämäärät ja paikat:

ma 1.6. Kimmo (liikunta), Lohikäärme (kirjastoauto)

ti 2.6. Filpus (liikunta), Puskakulma (kirjastoauto)

ke 3.6. Soihtu (liikunta), Vähätupa (kirjastoauto)

to 4.6. Seppä (liikunta), Kimmo (kirjastoauto)

pe 5.6. Filpus (kirjastoauto)

ma 8.6. Lohikäärme (liikunta), Puskakulma (kulttuuri), Soihtu (kirjastoauto)

ti 9.6. Puskakulma (liikunta), Vähätupa (kulttuuri), Seppä (kirjastoauto)

ke 10.6. Vähätupa (liikunta), Kimmo (kulttuuri), Lohikäärme (kirjastoauto)

to 11.6. Kimmo (liikunta), Filpus (kulttuuri), Puskakulma (kirjastoauto)

pe 12.6. Filpus (liikunta), Soihtu (kulttuuri), Vähätupa (kirjastoauto)

ma 15.6. Seppä (kulttuuri), Kimmo (kirjastoauto)

ti 16.6. Lohikäärme (kulttuuri), Filpus (kirjastoauto)

ke 17.6. Puskakulma (kulttuuri), Soihtu (kirjastoauto)

to 18.6. Vähätupa (kulttuuri), Seppä (kirjastoauto)

ma 22.6. Soihtu (liikunta), Kimmo (kulttuuri)

ti 23.6. Seppä (liikunta), Filpus (kulttuuri)

ke 24.6. Lohikäärme (liikunta), Soihtu (kulttuuri)

to 25.6. Puskakulma (liikunta), Seppä (kulttuuri)

pe 26.6. Vähätupa (liikunta), Lohikäärme (kulttuuri)