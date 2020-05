Kesäkonserttisarja Musiikkitalosta käynnistää klassisen musiikin striimituotannot uudella LiveStage-alustalla. Helsingin juhlaviikkojen peruuntuminen vaikuttaa elokuun tuotantojen toteutumiseen.

Klassisen musiikin konserttikysyntään vastataan nyt striimattujen kesäkonserttien sarjalla. Musiikkitalosta ilman yleisöä toteutettavat konsertit striimataan suorina lähetyksinä uudelle, erityisesti klassisen musiikin tuotantoihin keskittyvälle LiveStage.fi-sivustolle. Konsertit tuottaa Teatro Productions ja niissä kuullaan nuoria huippulaulajia. Helsingin juhlaviikkojen peruuntuminen siirtää ainakin Kaija Saariahon La Passion de Simone -oratorion esitykset vuodelle 2021. Waltteri Torikan ja Jorma Uotisen BACH -konsertti mahdollisesti striimataan.

Koronatilanteen myötä kolme Teatro Productionsin suurtuotantoa on jouduttu aikatauluttamaan uudelleen myöhempiin ajankohtiin. Kari Tikan ’Rakkaus on väkevä kuin kuolema’ -oopperan kantaesitys Aleksanterin teatterissa on siirretty lokakuulle. Pääsiäiseltä Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaan siirtynyt Kaija Saariahon La Passion de Simone -oratorio siirtyy juhlaviikkojen peruuntumisen myötä jälleen, nyt kevään 2021 pääsiäiselle. Helsingin juhlaviikkojen ohjelmassa niin ikään ollut Waltteri Torikan ja Jorma Uotisen BACH -teoksen osalta odotetaan vielä tarkempaa tietoa elokuun kokoontumisrajoituksista.

- Koronatilanne on ollut hermoja raastava, mutta toisaalta se on edistänyt myös Teatron tuotantojen digiloikkaa. Yksi vaihtoehto on toteuttaa tulevat esitykset pienemmällä yleisöllä ja striimattuna, kertoo Teatro Productions Oy:n toimitusjohtaja ja LiveStage.fi:n perustaja Kaisa Näreranta.

Kuluvana keväänä erityisesti viihde- ja popmusiikin puolella striimatuista keikoista on päästy jo nauttimaan, mutta klassisen musiikin puolella konsertit ovat jääneet pitkälti ammattiorkestereiden tuottamien kamarimusiikkikonserttien ja taltiointien varaan. LiveStage.fi-sivusto mahdollistaa vapaan kentän toimijoille striimaustuotantojen toteuttamisen lipunmyyntiin yhdistettynä, mistä hyötyvät luonnollisesti myös esiintyvät taiteilijat, koska konserteista saadaan lipputuloja.

Monet taiteilijat ovat kuluneen koronakevään aikana ottaneet haltuun live-esiintymiset somekanavissaan, mutta tuloja niistä ei taiteilijalle kerry.

- Jokainen ostettu lippu merkitsee ja antaa kuluttajalle mahdollisuuden vaikuttaa kulttuurialan säilymiseen monimuotoisena ja rikkaana. LiveStagen ensimmäiset konsertit toteutetaan Helsingin Musiikkitalosta sen erinomaisella kuvatuotantotekniikalla, joten konserttikokemus on taatusti laadukas ja ainutlaatuinen. Harvoin voidaan voittaa livetilannetta, mutta näissä konserteissa pääsee todella lähelle esiintyjää, Näreranta jatkaa.

Esiintyjinä kesäkonserttisarjassa kuullaan laulajia, joiden matka kohti suuria estradeja on jo alkanut. Konsertin lomassa kuhunkin taiteilijaan ja heidän valitsemaansa ohjelmistoon tutustutaan myös haastatteluiden kautta. Konsertit juontaa ja haastattelut toimittaa klassiseen laulumusiikkiin ja oopperaan erikoistunut toimittaja/juontaja Vesa Kytöoja.

Kesäkonserttisarja Musiikkitalosta www.livestage.fi :

to 28.5.2020 klo 19.00 Marika Hölttä, koloratuurisopraano ja Tuula Hällström, piano

to 4.6.2020 klo 19.00 Kristian Lindroos, baritoni ja Tuula Hällström, piano

to 11.6.2020 klo 19.00 Hannakaisa Nyrönen, sopraano, Laura Kivikoski, piano ja Kaisamari Hiltunen, viulu

Konsertit juontaa laulumusiikkiin ja oopperaan erikoistunut toimittaja/juontaja Vesa Kytöoja.

Lisätiedot

www.livestage.fi

www.teatro.fi

www.musiikkitalo.fi