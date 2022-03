Kesäkuussa 20 vuotta täyttävä Bazar Kustannus on julkistanut ensi syksyn kirjalistansa

Kotimainen kaunokirjallisuus

Bazarin vahva dekkarisyksy alkaa Joona Keskitalon elokuussa ilmestyvällä romaanilla Kunniattomat. Se jatkaa hävyttömän addiktoivaa Tottelemattomat-rikosromaanisarjaa ja tarinaa yhtiökumppaneista, joiden ydinliiketoiminta keskittyy huumebisneksen tietoturvaan. Christian Rönnbackan huikean suositun Hautalehto-dekkarisarjan kymmenennessä osassa Kostajan merkki Antti Hautalehto palaa Porvooseen, jossa vastaan tulevat tutut kasvot, myös haudan takaa.

Max Mannerin Hirvikallio-sarjan viidennessä rikosromaanissa Turvasana tuttu turkulaispoliisi työtovereineen joutuu kohtaamaan erotiikan vaatteisiin naamioituneen pahuuden. Ilona Tuomisen toisessa trillerissä Huutoon vastaa kaiku vain Lapin jylhiin maisemiin katoaa kaksi naista, ja kummallakin heillä on kannettavanaan salaisuus, joka kuiskii kuolemaa.

Elokuussa ilmestyvä Hanna Vellingin Välikausia on viihdyttävä ja tunteikas episodiromaani ihmisistä elämän käännekohdissa. Huhtikuussa esikoisromaaninsa julkaisevan Elina Annolan koulumaailmaan sijoittuva toinen romaani Kaikki lokakuun taivaat kuvaa psykologisen tarkkanäköisesti yhteisöllisyyden ja kohtaamisen vaikeutta modernin pirstaloituneessa ja moniäänisessä yhteiskunnassamme. Kristian Kososen kuudes sotaromaani Summan teräsmyrsky kertoo talven 1940 ankarimmista taisteluista yhdessä Suomen puolustuksen strategisesti tärkeimmässä paikassa.

Käännetty kaunokirjallisuus

Rakastetun ja edelleen ilmiömäisen suositun Lucinda Rileyn 15. suomennettu romaani Auroran salaisuus kuljettaa lukijansa Irlannin jylhille rannoille ja punoo upeasti yhteen kahden suvun salaisuudet. Brittikirjailija Lizzie Pookin Helmenkalastajan tytär on Australian myrskyisän 1800-luvun lopulle sijoittuva huikaiseva ja aistivoimainen tarina nuoresta naisesta, jonka täytyy oppia tuntemaan itsensä löytääkseen kadonneen isänsä. J. P. O’Connellin esikoisromaani Hotelli Portofino on mukaansatempaava tarina brittiperheestä, joka avaa luksushotellin 1920-luvun Italian maagiselle Rivieralle. Kirjaan perustuva tv-sarja nähdään Ylellä vuoden 2022 aikana.

Sarah Larkin Uusi-Seelanti-sarjan neljäs osa, unohtumaton lukuromaani Toivoa maailman äärissä kertoo kahdesta kohtaloaan etsivästä nuoresta toisen maailmansodan pyörteissä. Victoria Hislopin Eräänä elokuun iltana jatkaa Saari-kirjasta tuttujen hahmojen tarinaa ja tuo Kreikan lähimenneisyyden mullistukset elinvoimaisina lukijan eteen.

Hyvän mielen kirjallisuuden kuningattareksi nimetyn Jill Mansellin Mirandan suuri virhe on hersyvä hyvän mielen tarina sattumuksesta toiseen seikkailevasta naisesta. Mansellin joulukuussa julkaistava Ja sitten tulit takaisin kertoo ystävyydestä, uusista mahdollisuuksista ja siitä, miten löytää vihdoinkin perille. Milly Johnsonin Kaikkien joulujen äiti on lämminsydäminen romaani kolmesta naisesta, joiden elämä on kuin paukkukaramelli täynnä yllätyksiä.

Hotelli Flanagansin uudet tuulet on ruotsalaisen Åsa Hellbergin tunteita nostattavan trilogian päätösosa täynnä yllätyksiä, suhdekiemuroita ja elämäniloa. Patricia Harmanin suositun Hope Riverin kätilö -romaanin jatko-osa Kätilön koettelemukset on koskettavan lämmin romaani nuoren kätilön koitoksista 1930-luvun Yhdysvalloissa.

Saksan suosituimman jännityskirjailijan Sebastian Fitzekin armoton trilleri Sielunmurskaaja vie suljettujen ovien taakse laitokseen, jonka käytävillä kulkee äärimmäisen vaarallinen psykopaatti. Murhan alkusointu on kanadalaisen menestyskirjailijan Louise Pennyn Three Pines -dekkarisarjan kahdeksas osa, jossa charmantti rikoskomisario tutkii suljetussa munkkiluostarissa tapahtunutta murhaa.

Brittikirjailija Rebecca Netleyn Kalman kehtolaulu kertoo hyytävän tunnelmallisen kummitustarinan syrjäisestä kartanosta 1860-luvun Skotlannissa. Norjalaisen Grethe Bøen Mayday on räjähtävä toimintatrilleri NATO-hävittäjälentäjästä, joka joutuu taistelemaan tiensä halki jäisen Siperian. Nicholas Bingen scifiä ja kauhua yhdistelevä jännityskirja Nousu vie kohtalokkaalle retkelle mystisen, keskeltä valtamerta nousseen vuoren huipulle.

Marie Bengtsin dekkarissa Murha sydänyöllä muotisuunnittelija Hannah Lönn ratkoo suljetun paikan murhamysteeriä 1950-luvun Öölannissa, keskellä pimeintä talvea ja hyytävää lumimyrskyä. Ann Rosmanin Arvoitus pinnan alla on Karin Adlerista kertovan dekkarisarjan viides osa, jossa ratkotaan hylätystä loistohotellista löytyneen ruumiin arvoitusta.

Kotimainen tietokirjallisuus

Opinto-ohjaaja Liisa Huhta etsii kirjassaan Uupuneet nuoret pärjääjät syitä lukiolaisten uupumukseen, tarjoaa selviytymiskeinoja nuorille ja vinkkejä vanhemmille nuoren tukemiseen. Jenny Rostainin tietokirja Luottohäiriö kertoo ylivelkaantumisesta ja maksuhäiriömerkinnän saaneista suomalaisista ja heidän selviytymisestään.

Pappisvirkansa mielipiteidensä vuoksi menettänyt Kai Sadinmaa pohtii tietokirjassaan Tinkimätön kuolemaan saakka idealismista kumpuavaa vastarintaa aseistakieltäytyjä Arndt Pekurisen ja oman tapauksensa kautta. Laura Frimanin kirjoittama Menestysresepti kertoo Jungle Juice Barin perustajan Noora Fagerströmin poikkeuksellisen tarinan entisen ongelmanuoren matkasta bisnesmaailman huipulle.

Sami Lotilan toimittama Immu – Pokevuodet jatkaa Mika ”Immu” Ilménin rikollisen viihdyttävää tarinaa ja kertoo hänen vuosistaan Helsingin suosituimpien baarien ovilla. Jenny Rostainin värikuvitettu teos Raskasta Joulua kertoo vuodesta 2004 Suomea kiertäneen heviartistien joululaulukiertueen tarinan.

Mikko Rautakallion ja Mikko Merilinnan kirjoittama Rocky Road kertoo Pekka ”Rocky” Rautakallion vaiherikkaan elämäntarinan tähtipuolustajana, valmentajana ja ennen kaikkea perheelleen elävänä miehenä. Sotahistorioitsija Simo Liikasen Panssarintorjuntaritarit kertoo Mannerheim-ristin ritarin arvolla palkituista suomalaismiehistä, jotka pysäyttivät puna-armeijan panssarit harvinaislaatuisella rohkeudellaan.

Käännetty tietokirjallisuus

Tunnetun ihmisoikeusaktivistin Nury Turkelin muistelmateos Ei pakotietä – Uiguurin tarina kertoo Kiinan uiguureihin kohdistamasta sorrosta. Saksalaisten veteraanitoimittajien Stefan Austin ja Adrian Geigesin Uusi keisari Xi Jinping on ensimmäinen kattava henkilökuva Kiinan johtajasta ja samalla analyysi nyky-Kiinasta ja sen tulevaisuudesta.

Sapiens – Sivilisaation peruskivet on Yuval Noah Hararin Älykkään, hauskan ja viihdyttävän teoksen toinen käsikirjoittaja on David Vandermeulen, ja sarjakuvan on luonut tunnettu ranskalaispiirtäjä Daniel Casanave.

Tutkija Richard Firth-Godbeheren Tunteiden maailmanhistoria vie kiehtovalle matkalle maailman ympäri ja historian halki, ja osoittaa, kuinka tunteet ovat ohjanneet historian mullistuksia. Eddie Van Halenin huikean taidonnäytteen mukaan nimetty teos Eruption on ensimmäinen täysimittainen elämäkerta tästä kitaravirtuoosista. Lokakuussa ilmestyvän kirjan on kirjoittanut musiikkitoimittaja Paul Brannigan.

Kalenteri ja arvoituskirjat

Paulo Coelhon upeasti kuvitettu Voima-kalenteri vuodelle 2023 sisältää inspiroivia ajatuksia kirjailijan tuotannosta. Tim Dedopulosin Kuka sen teki? 58 uutta rikosmysteeriä tarjoaa lisää visaisia tapauksia nojatuolietsivien ratkaistaviksi. Eva Eichin Lumen vangit on kirjallinen pakohuonemysteeri, jossa lukija pääsee etenemään ratkaisemalla tarinan henkilöiden kohtaamia arvoituksia ja leikkaamalla kirjasta oikeat sivut auki.

