Kesällä jumpataan puistoissa

Tulevana kesänä jumpataan, joogataan ja zumbataan muun muassa Hietasaaressa, Onkilahden laivapuistossa ja Vaasan torilla. Yhteiselle pyörälenkille polkaistaan uimahallin pihasta.

Vaasan kaupungin liikuntapalvelut järjestää kesäjumppia maanantaista torstaihin 3.6.-1.8.

- Lajivalikoimassa on mukana kahvakuulaa, zumbaa, joogaa, jumppaa ja pyöräilyä. Jumppia pidetään Hietasaaren ja Onkilahden laivapuiston lisäksi myös muun muassa torilla ja Elisa Stadionilla, kertoo liikuntasuunnittelija Niina Hankilanoja.

Kaikkien jumppien aikataulut löytyvät osoitteesta www.vaasa.fi/liikunta.

Osallistu kesäkortilla

Kesäjumppiin voi osallistua rajoituksetta liikuntapalveluiden kesäkortilla, jonka hinta on 27 euroa. Kortin voi hankkia Vaasan uimahallin kassalta. Korttia hankkiessa on syytä muistaa, että uimahalli on suljettu 29.6.-4.8.2019.

Ilman korttia yhden jumppakerran hinta on 2 €. Taitoa ja tasapainoa –ryhmät ovat maksuttomia.