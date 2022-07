Kesän 2022 päällystystyöt jatkuvat Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueella (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo)

Kustannusnoususta huolimatta kaikki päällystysohjelman mukaiset kohteet toteutetaan ja niiden pituuksiin on tehty pieniä tarkennuksia. Kartassa (linkki tiedotteen lopussa) esitettyjen päällystyskohteiden lisäksi tiestöllä tehdään paikkauksia ja pienempiä paikkausluonteisia päällystyskohteita.

Valtatien 5 Juva - Joroinen leventäminen aiheuttaa haittaa liikenteelle

Kohdetta Vt 5 Juva - Joroinen levennetään noin 27,8 km matkalla. Nykyinen päällysteleveys on 7,6 m ja päällyste levennetään 9,0 m levyiseksi.

Kohteella on parhaillaan käynnissä kuivatuksen parantaminen, sivukaltevuuden parantaminen jyrsimällä sekä kuluvan viikon alussa alkanut levennyksen vaatima reunanaukaisu ja -täyttö. Kohteella tehdään myös telekaapeleiden siirtoa.

Sivukaltevuuden jyrsintätöiden aikana liikenne ohjataan lyhyellä matkaa yhdelle kaistalle.

Reunanaukaisu- ja täyttötöiden sekä myöhemmin kulutuskerroksen päällystämisen aikana liikenne ohjataan niin ikään yhdelle kaistalle, jolloin käytössä on saattoauto.

Töiden edetessä koko tieosuudelle asetetaan 80 km/h nopeusrajoitus. Nopeusrajoitus 100 km/h palautetaan vasta päällystys-, viimeistely- ja tiemerkintätöiden valmistuttua lokakuussa.

Töiden toteuttaminen aiheuttaa haittaa yleiselle liikenteelle. Tienkäyttäjiä pyydetään käyttämään mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia reittejä.

Heinäkuun aikana alusta- ja päällystystöitä tehdään seuraavilla kohteilla:

Etelä-Savossa päällystyöt ovat parhaillaan käynnissä Vt 23 Rummukanmäki ja Kuokkala kohteilla Pieksämäen ja Varkauden välillä. Töiden on arvioitu valmistuvan 21.7.

Kohteen Mt 479 Punkaharju - Hiukkajoki päällystystyöt alkoivat 11.7. ja niiden on arvioitu valmistuvan 20.7. Samalla tieosuudella päällystetään vielä syyskuussa kohde Mt 479 Hiukkajoki - Purujärvi.

Vt 5 päällystystyöt Kuortin eteläpuolella olevilla kohteilla Paaso ja Kuhajärvi sekä Mikkelissä Otavassa alkavat heinäkuun lopulla. Kaikki kohteet tehdään yötyönä ja niiden on arvioitu valmistuvan elokuun ensimmäisellä viikolla.

Pertunmaalla noin 1 kilometrin pituisella kohteella Mt 15076 Koirakivenraitti alustatyöt alkavat kuluvalla viikolla ja päällystystyöt elokuun puolivälissä. Kohteella soratie kunnostetaan päällystetyksi.

Pohjois-Savossa alustatyöt kohteella Mt 534 Vuorilahti - Vt 23 ovat pääpiirteittäin valmistuneet ja parhaillaan niitä tehdään kohteella Mt 16393 Kurjalantie. Molemmilla kohteilla alkavat noin viikko ennen päällystystöitä kantavan kerroksen murskelisäykset ja sekoitusjyrsintä. Päällystystöiden on suunniteltu alkavan kohteella Mt 534 elokuun alussa ja valmistuvan 8.8. Välittömästi sen jälkeen on suunniteltu päällystettävän Mt 16393 ja sen on arvioitu valmistuvan 18.8.

Alustatyöt kohteella Mt 5641 Pörsänmäki ovat myös alkaneet. Kohteen päällystystyöt tehdään syyskuun puolivälissä.

Valtatiellä 5 kohteen Leppävirta-Varkaus päällystystöiden on suunniteltu valmistuvan 28.7.

Valtatien 5 päällystyskohteet välillä Hiltulanlahti - Puijo tehdään sen jälkeen ja niiden on arvioitu valmistuvan elokuun puoliväliin mennessä.

Kohde Vt 9 Tuusniemi - Soidinlehto päällystäminen on suunniteltu tehtävän heinäkuun viimeisellä viikolla.

Pohjois-Karjalassa alustatyöt kohteella Mt 5071 Vuonislahti ovat käynnissä. Kohteella tehdään parhaillaan kuivatuksen parantamistyötä ja sen jälkeen poistetaan maakiviä tierakenteesta. Ennen päällystystöiden aloittamista kohteella tehdään kantavan kerroksen murskelisäykset, sekoitusjyrsintä ja teräsverkkojen asennus tierakenteeseen

Kohteen päällystystyöt on suunniteltu alkavan elokuun lopulla.

Kohteen Vt 6 Hammaslahti - Niittylahti sekä Haavanpään ramppien päällystystöiden on suunniteltu alkavan heinäkuun viimeisellä viikolla ja valmistuvan elokuun ensimmäisellä viikolla.

Aiemmin muiden Outokummun kohteiden päällystyksen yhteyteen suunniteltu kohteen Mt 5030 Outokummuntie päällystäminen toteutuu elokuun loppupuolella.

Aiheesta lisää

Päällystystyöt Itä-Suomessa 2022, sisältää valmistuneet kohteet ja yleisaikataulun myöhemmin alkaville kohteille (vayla.fi).

Vuoden 2022 päällystystyökohteet on esitetty alla olevasta linkistä aukeavassa kartassa: https://paallysteet-itasuomi.sito.fi/julkinen/link/jEJ1n

ELY-keskus toivoo tienkäyttäjiltä malttia sekä liikennejärjestelyjen noudattamista. Pidetään huoli työ- ja liikenneturvallisuudesta, sillä uudesta päällysteestä on pidempiaikainen hyöty, kuin töistä aiheutuvasta hetkellisestä haitasta.

ELY-keskus tiedottaa päällystystöiden etenemisestä lisää loppukesän aikana.