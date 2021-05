Kesän juhlat lähestyvät – juhli koronaturvallisesti ja noudata alueellisia suosituksia

THL suosittelee katsomaan EM-jalkapallon ottelut kotona 12.5.2021 14:29:00 EEST | Tiedote

THL katsoo edelleen, että koronaepidemian takia kaikkea matkustamista Suomesta ulkomaille ja myös kotimaan sisällä tulee rajoittaa vain välttämättömään. Tämä koskee myös jalkapallon miesten Euroopan mestaruuskilpailuja, jotka pelataan kesä-heinäkuussa. Kisoissa mukana oleva Suomi pelaa ensimmäisen ottelunsa 12. kesäkuuta Tanskaa vastaan Kööpenhaminassa. 16. kesäkuuta Suomi kohtaa Venäjän Pietarissa ja 21. kesäkuuta Belgian niin ikään Pietarissa. ”Suomen pääsy EM-kisoihin on valtavan hieno asia. Koronapandemia ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään, ja kisoja koskevat samat suositukset kuin kaikkea muutakin matkustamista. Ottelut kannattaa ikävä kyllä siksi katsoa kotona”, sanoo futisfaniksi itsekin tunnustautuva johtaja Mika Salminen THL:stä. Vaikka Suomessa koronatilanne on viime viikkoina helpottanut, taudin ilmaantuvuus on monessa muussa maassa edelleen varsin korkea. Pietarissa ilmaantuvuus on tällä hetkellä 187 tapausta 100 000:ta ihmistä kohden, kun se Suomessa on 52. Tanskassa ilm