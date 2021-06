Kesän kirjoissa viljellään kaupungissa, juonitaan lomasaarella ja viihdytään kesämökillä

Jaa

Palstaviljely, kesämökin vuosikalenteri, työyhteisön juonittelu lomasaarella – kesän kirjoissa ajankohdalla on väliä.

Karin Lindroos kyllästyi epämääräisiin ja sekaviin listoihin ja kirjoitti modernin mökkikirjan

Mökkikirjaan voi kirjata kaiken vapaa-ajanviettopaikastaan: rakennusvuoden, remontit, säähuomiot, paikallisen sähkömiehen yhteystiedot, retkikohteet, juhlamuistot, puutarhasuunnitelmat, reseptit ja tulevaisuudenhaaveet.

Kaikilla meillä on joskus ollut muistiinpanot hajallaan. Ehkäpä ne olivat erinäisissä lehtiöissä jotka lopulta siivottiin pois, tai digitaaliset muistilistat haihtuivat bittiavaruuteen. Karin Lindroos halusi laittaa tulevaisuudenhaaveet ja iänikuiset listat järjestykseen.

– Minulla on vaikka kuinka paljon muistivihkoja, joihin on kirjattu remonttisuunnitelmia, talohaaveita ja tehtävälistoja, mutta Mökkikirja antaa tälle kaikelle valmiit puitteet ja täytettävien sivujen ansiosta on vaivatonta kerätä kaikki tiedot yhteen ja samaan paikkaan.

Täytettävien sivujen lisäksi Mökkikirjasta löytyy muun muassa vinkkejä ympäristöystävälliseen mökkielämään ja tehokkaaseen puulämmitykseen, reseptejä, seuraleikkejä ja muita arkivinkkejä.

Piilopalstan tarhurit – Maija Hurmeen ja Lina Laurentin innovatiivinen viljelytietokirja lapsille



Piilopalstan tarhurit kertoo kolmesta ystävyksestä, joista tulee kaupunkiviljelijöitä. Samalla se on lasten tietokirja siemenistä, kompostoinnista ja bokashista, no dig -viljelystä, sadonkorjuusta, ruuanlaitosta ja mehiläistarhauksesta.

Puutarhanhoito on ollut Maija Hurmeella ja Lina Laurentilla verissä lapsesta asti, mutta heistä on tullut aktiivisia viljelijöitä vasta aikuisina. Hurmeella on ollut viljelypalsta jo 14 vuotta, Laurent pitää nykyään myös mehiläisiä.



– On tärkeää kunnioittaa lasten osaamista ja uteliaisuutta. Yritämme selittää selkeästi ja yksinkertaisesti, mutta samaan aikaan täytyy käsitellä monimutkaisia asioita, vaikkapa hiilen kiertokulkua ja ilmastonmuutosta, Hurme sanoo.



Kun kyseessä on tietokirja, Hurmeelle oli tärkeää että myös kirjan kuvitus täsmää.



– Olen katsonut tarkasti, että kaikki yksityiskohdat pitävät paikkansa. Esimerkiksi mansikan sienikaveri näyttää juuri siltä kuin kirjassa, ja mikrobit eivät ole mitä tahansa koukeroita.



Eva Frantzin ensimmäinen dekkari viihdyttää kesälomamiljöössä

Suomenruotsalainen Eva Frantz tunnetaan Anna Glad -dekkarisarjastaan, jonka toinen osa, Kahdeksas neito, sai Vuoden johtolanka -palkinnon vuonna 2019. Hänen ensimmäinen rikosromaaninsa, vuonna 2016 ilmestynyt viihdyttävä Sommarön ilmestyi suomeksi vasta tänä vuonna. Suvisaari on vakuutusyhtiö Axelssonin kesäparatiisi, työntekijöiden lomasaari, jossa menneisyyden salaisuudet paljastuvat vähitellen.

– Haluan kirjoittaa jänniä ja viihdyttäviä kirjoja. Minulta kysytään usein, kirjoitanko tietoisesti feministisiä kirjoja, mutta sitä en tee. Feminismi tulee mukaan, kun kirjoitan sellaisesta, joka mielestäni on tärkeää tai kiinnostavaa. Myös huumoria on aina mukana jossain kulmassa, Eva Frantz kertoo.

***

Karin Lindroos: Mökkikirja (Stugboken, suom. Heli Ikäheimo)

Maija Hurme & Lina Laurent: Piilopalstan tarhurit (Plats på jorden, suom. Heli Ikäheimo)

Eva Frantz: Suvisaari (Sömmarön, suom. Ulla Lempinen)

