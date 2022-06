Kesän leväseuranta on käynnistynyt – Keski-Suomen sinilevätilanne rauhallinen

Havaintotiedot julkaistaan aina torstaisin Järviwiki-palvelussa, osoitteessa www.jarviwiki.fi. Järviwiki-palvelu on kaikille avoin, ja sinne kootaan myös yleisön levähavaintoja asiantuntijoiden viikoittaisten havaintojen lisäksi. Levähavainnoista voi myös ilmoittaa itse suoraan ELY-keskukseen, asiantuntijoidemme yhteystiedot löytyvät tiedotteen lopusta.

Keski-Suomessa ei juurikaan levähavaintoja

Tämän kesän sinilevätilannetta on vaikea ennustaa. Sinilevät viihtyvät ravinteikkaissa järvissä ja pitävät lämmöstä, joten tyypillisesti sinilevien massaesiintymät yleistyvät juhannuksen jälkeen järvivesien lämmetessä. Toistaiseksi levätilanne on ajankohtaan nähden tyypillinen. Keski-Suomen alueen seurantapisteiltä ei ole raportoitu yhtäkään sinilevähavaintoa, kokonaisuudessaan verkkopalveluun on rekisteröity yksi havainto Keski-Suomesta.

Sinileväisen veden käyttöä tulee välttää

Sinileväesiintymiin on aina suhtauduttava mahdollisesti myrkyllisinä, sillä osa sinilevistä tuottaa ihoa ärsyttäviä yhdisteitä sekä hermo- tai maksamyrkkyjä. Jos veden seassa näkyy pieniä määriä sinilevähippuja, siinä voi vielä uida, mutta selvästi sinileväisessä vedessä uimista tulee välttää. Sinileväistä vettä ei pidä käyttää löyly-, pesu-, tai kasteluvetenä. Jos epäilet uineesi sinileväisessä vedessä, tulee uinnin jälkeen peseytyä puhtaalla vedellä. Herkkäihoiset ja allergiset voivat saada silmä- tai iho-oireita lievemmistäkin leväesiintymistä. Myös pienten lasten ja lemmikkieläinten kanssa kannattaa olla erityisen varovainen.

Kuinka tunnistaa sinilevä?

Sinileväkukinta näkyy vedessä pieninä vihertävinä hippuina, tikkuina tai palleroina. Runsaat leväesiintymät muodostavat veden pinnalla ajelehtivia lauttoja. Veden pinnalla kelluva lautta ei kuitenkaan aina ole sinilevää, silmiinpistäviä lauttoja veden pinnalla voi aiheutua myös mm. siitepölystä. Jos epäilee vedessä olevan sinilevää, voi sitä yrittää nostaa tikulla vedestä. Sinilevä ei nimittäin tartu tikkuun, vaan massa hajoaa kosketuksesta. Vettä voi myös ottaa vesilasiin seurattavaksi: sinilevä nousee pintaan kellumaan noin tunnin kuluessa.