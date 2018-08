Kesän päättäjäisiä vietetään ensi viikon lauantaina – tänä vuonna Mustalahden Venetsialaisissa ohjelmaa myös lapsille

Mustalahden kesäohjelma huipentuu tuttuun tapaan tunnelmallisiin Venetsialaisiin lauantaina 25.8. Päivällä perheen pienimpiä viihdyttää mm. Riesa Pelle ja illan hämärtyessä lavan ottavat haltuun Jerkka Virtanen, Alabama House Band sekä Olli Lindholm.

Perinteikkäät Mustalahden Venetsialaiset on tänä vuonna venytetty koko päivän mittaiseksi tapahtumaksi. Lapsiperheitä riemastuttaa Riesa Pelle, kasvomaalauspiste ja hauska yllätysohjelma.



- Venetsialaisista on muodostunut tamperelaisten keskuudessa suosittu päätöstapahtuma keikkarikkaalle kesälle. Halusimme tänä vuonna uudistaa konseptia ja lisäsimme lapsille suunnatun maksuttoman päiväohjelman, tapahtumasataman toiminnasta vastaava Louie So kertoo.



Päivän kääntyessä iltaan tämän vuoden Voice of Finland -voittaja Jerkka Virtanen ja kasarimusiikin konkari Alabama House Band tanssittavat yleisöä noin kello 22.30 alken. Puolilta öin ohjelma jatkuu noin kello 23.30 alkaen Olli Lindholmin ja Alabama House Bandin tahtiin.



- Myöhäisillan ohjelma tarjoaa tuttuja hittejä ja kesäisiä makuja. Ravintola Kaislan keittiö palvelee keikkailtoina aina kymmeneen saakka, So sanoo.

Tampereen Satamaravintolat Oy kuuluu Restamax-konserniin. Ennakkoliput iltaohjelmaan www.lippu.fi (17,50 €).

Aikataulu & yhteystiedot:

Päiväohjelmassa klo 14–17 Riesa Pelle ja kasvomaalauksia

Iltaohjelmassa n. klo 22.30 Jerkka Virtanen & Alabama House Band, n. klo 23.30 Olli Lindholm & Alabama House Band



Paasikiventie 2, 332430 Tampere

mustalahti@ravintola.fi, puh. 010 321 3700

Lisätietoja:

Louie So, ohjelmavastaava, osakas, Tampereen Satamaravintolat Oy, puh. +358 45 678 9628

Jakelu:

STT Info

Keskeiset tiedotusvälineet

www.restamax.fi, www.ravintola.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 220 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on ravintolatoimintaa myös Tanskassa. Kesäkuussa 2018 yhtiö osti Royal Ravintolat. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner, Hanko Sushi, Sandro, Savoy ja Teatteri. Restamax Oyj:n vuoden 2017 liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 22,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 3 500 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy työllistää kuukausittain noin 9 000 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Royal Ravintolat: www.royalravintolat.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi