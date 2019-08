Kesän viimeiset uimavesinäytteet otettu

Liikennevalo-ohjaus uusitaan Ratapihantien ja Asemapäällikönkadun risteyksessä 30.8. alkaen 30.8.2019 10:52:01 EEST | Tiedote

Pasilansillan itäpuolella, Ratapihantien ja Asemapäällikönkadun risteyksessä uusitaan liikennevalo-ohjaus, työ haittaa liikennettä erityisesti 30.8.–5.9. Tuona aikana liikennevalo-ohjaus on pois päältä, liikenteenohjaajat ovat paikalla arkisin kello 6.00–18.00. Autoilijoiden on syytä varautua muutoksiin ja ruuhkiin, sillä ajokaistoja on suljettu väliaikaisesti.