Kesänopeuksiin siirrytään ensi viikolla Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, helmikuu 2022 22.3.2022 08:24:09 EET | Tiedote

Kaakkois-Suomessa työttömien määrä on helmikuussa 2022 edelleen laskussa vuodentakaisesta ja myös toissa vuodesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa laskuaan edellisvuodesta muualla paitsi Lappeenrannan seudulla. Nuorisotyöttömyys laskee hyvin ja on laskenut selvästi myös helmikuusta 2020. Avoimia työpaikkoja on ilmoitettu viidennes edellisvuotta enemmän. Lomautettujen määrä on laskussa edellisvuodesta ja tammikuusta 2022.