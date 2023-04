Kesänopeuksiin siirtyminen alkaa keskiviikkona 12.4. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteillä (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)

Kesänopeusrajoituksiin siirryttäessä maanteiden nopeusrajoitus palautuu 80 kilometristä 100 kilometriin tunnissa liki 1300 kilometrillä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Vaasan moottoritiellä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa. Uusi nopeusrajoitus astuu voimaan vasta silloin kun rajoitusmerkit on vaihdettu.

Päällystevauriot voivat paikoin hidastaa kesänopeuksiin palaamista

Talven säät olivat varsinkin eteläisessä Suomessa todella vaihtelevat, mikä on aiheuttanut laajasti päällysteiden reikiintymistä tai muita vaurioita. Lisäksi uutta päällystettä pystyttiin viime kesänä tekemään varsin vaatimaton määrä etenkin kustannustason noususta johtuen.

Pahimmat päällystevauriot Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen pää- ja seututeillä on paikattu tänä keväänä. Valtatiellä 3 Vaasan moottoritiellä Vaasan suunnasta ajaville on tammikuun lopussa asennettu tilapäinen 80 km/h nopeusrajoitus Vanhan Vaasan kanavan sillan kohdalla, jossa on syntynyt painauma. Tämä tilapäinen nopeusrajoitus säilyy kunnes painauma on korjattu kesällä 2023. Huonokuntoisen päällysteen takia ei talvirajoitusta 80 km/h jää muualla tilapäisesti voimaan ELY-keskuksen maantieverkolla.

Huomio ajonopeuteen, asenteeseen ja renkaisiin

Vaikka kesänopeuksiin siirrytäänkin, edellyttää turvallinen ajaminen usein alempia nopeuksia kuin liikennemerkki sallisi, jos esimerkiksi aamun tunteita on vielä liukasta. Rauhallisempi ajotyyli säästää myös polttoainetta. Sopivan tilannenopeuden lisäksi myös asenteen on oltava kunnossa.

Kevät tuo tien päälle taas paljon erilaisia kulkijoita. Kävelijät, pyöräilijät ja mopoilijat pitää huomioida jättämällä heille tarpeeksi tilaa esimerkiksi ohittaessa. Myös riittävät turvavälit muihin tielläliikkujiin ovat erittäin tärkeitä.

Kesärenkaiden vaihtoa on hyvä pohtia oman ajoympäristön mukaan – jos ajaa talvisilla teillä, ei kannata pitää turhaa kiirettä. Monilla talvirenkaina on nastarenkaat. Nastoja saa käyttää maaliskuun loppuun saakka ja vielä senkin jälkeen, jos sää tai keli sitä edellyttää. Oikea rengasvalinta on kuljettajan vastuulla.

Ajokelin ja liikennetilanteen voi varmistaa Väyläviraston liikennetilanne palvelusta

Liikennetilanne (fintraffic.fi)