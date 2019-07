Kesäpäivä Töölönlahdella avaa Suomen EU-puheenjohtajakauden

Kaiken kansan puistojuhlat Töölönlahden puistossa ja Kansalaistorilla avaavat Suomen EU-puheenjohtajakauden 8. heinäkuuta. Juhlan ohjelmatarjonta on runsas ja sen kantavana ajatuksena on kestävyys. Avajaisjuhla on myös lähtölaukaus Töölönlahden liikkumistempaukselle, jossa liikutaan yhdessä maailman ympäri Itämeren hyväksi.

Juhlavaan kesäpäivään heräillään Töölönlahden puistossa aamuyhdeksältä elävän musiikin tahdittamalla aamujumpalla. Syke nousee hiljalleen kohti kesäfestivaalin virallista avausta klo 13, jolloin pääministeri Antti Rinne ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori potkaisevat juhlat käyntiin yhdessä Helsinki Cupin lasten kanssa.

Ohjelmaa on aamusta iltaan. Päivän aikana on luvassa Waltarin säestämää puistojumppaa, askelkuvioiden verestystä päivätansseissa, hikeä pintaan nostattava rantasauna ja nautiskelua puistopiknikillä. Lapsille on myös monenlaista kesämenoa: Pikku Papun Orkesterin keikka, kepparirata ja erilaisia työpajoja.



Ilta huipentuu Helsinki Cupin avajaisiin klo 20, jolloin tuhannet juniorijalkapalloilijat 21 eri maasta kokoontuvat antamaan pelivalat. Pienimpien jalkapalloilijoiden pelejä voi seurata Finlandia-talon edustalla jo aamusta alkaen.

Kansalaistorilla teemana kestävyys

Suomi nostaa puheenjohtajakauden teemoista ilmastonmuutoksen tärkeäksi osaksi avajaisjuhlaa. Kansalaistorille nousee taiteilija Kaisa Salmen Plastic Mama -teos. Se on kierrätysmuovista tuhansien vapaaehtoisten kanssa valmistettu barokkimekko, joka kohoaa kymmenen metrin korkeuteen.

Suomen ja EU-toimielinten Pelikenttänä EU -teltta tuo kansalaiset ja päättäjät yhteen keskustelemaan puheenjohtajakaudesta ja Euroopan unionista. Tarjolla on myös rennompaa ohjelmaa kaikenikäisille: teltalla voi pelata pöytäfutista ja ottaa biohajoavan glitter-kasvomaalauksen.

Helsingin kaupunki järjestää puheenjohtajakauden avajaisjuhlat yhteistyössä valtioneuvoston kanslian, ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen, EU-parlamentin ja komission Suomen edustustojen sekä Helsinki Cupin kanssa.



Lähtölaukaus Töölönlahden liikkumistapahtumalle

Kesäpäivästä alkaa myös puolen vuoden mittainen Töölönlahden liikkumistempaus. Tavoitteena on kiertää Töölönlahtea kävellen, juosten tai hölkäten ja kartuttaa näin yhteiseen matkamittariin kilometrejä maailmanympärysmatkan verran.

Töölönlahden kierros on 2,2 km ja maapallon ympärysmitta on noin 40 000 km, eli 18 182 kertaa Töölönlahden ympärysmitta. Jos Töölönlahden liikkujien mittariin kertyy puolessa vuodessa riittävä määrä kilometrejä, Helsinki tekee 50 000 euron suuruisen lahjoituksen Itämeren suojelutyöhön. Helsingin kaupunki ei valtiovallan tavoin anna EU-puheenjohtajakauden kokousvieraille lahjoja, vaan tavoitteena on kohdentaa Helsingin aineeton lahja Itämeren suojelemiseen muovijätteeltä.

Matkan taittumista voi seurata reaaliaikaisesti osoitteessa maailmanympärysmatka.fi.

Katso koko avajaisohjelma osoitteessa kesäpäivä.fi

Pressmeddelande på svenska som bilaga.

Press release in English as an attachment.

