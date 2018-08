Kesäprojekti tuotti tuloksena uuden kolmen kärjen tukemaan kansainvälisen osaamisen hyödyntämistä

WorkBoost on keväällä 2018 toimintansa aloittanut uusi yritys, joka järjesti kolmen kuukauden kesäprojektin "How to make Finland more FINternational?" Projektissa monikulttuurinen 25 hengen joukko ratkoi yhdessä asiaa saaden tukea yhteensä 15lta eri alojen mentoreilta. Tuloksena WorkBoostin idea muuttui testatuksi konseptiksi ja saa rinnalleen kaksi tarvittavaa itsenäistä tukiorganisaatiota, FINternational -yhdistys ja voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys Northub, jotka molemmat tullaan perustamaan loppuvuoden 2018 aikana. Tällä kolmen kärjellä lähdetään nostamaan tietoa kansainvälisestä osaamisesta Suomessa, tukemaan yrityksiä sen hyödyntämisessä sekä tiivistämään yhteistyötä Pohjoismaat-Baltia alueen Start-Up ja pk-sektoreilla. Taustalla vaikuttaa kasvava pula osaajista sekä aivoviennin kiihtyminen ja kansainvälisten osaajien halu työllistyä Suomeen integroituen yhteiskuntaan.

Kansainvälistyminen ja kansainvälisten osaajien merkitys ovat ajankohtaisia teemoja Suomessa. Aiheet ovat olleet hiljattain esillä monissa eri yhteyksissä niin kansallisella (esim. työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima Talent Boost -hanke) kuin paikallisellakin tasolla (esim. Hidden Gems -projekti Tampereella, joka keskittyy Suomeen muuttaneiden ulkomaisten osaajien puolisoiden työllistymiseen). WorkBoost on keväällä 2018 käynnistetty palvelu, joka kannustaa erilaisilla palveluratkaisuilla ja tukitoimilla suomalaisia yrityksiä hyödyntämään kansainvälistä osaamispotentiaalia, joka on Suomessa vielä pitkälti jäänyt huomiotta.

WorkBoost halusi kantaa kortensa kekoon järjestämällä kansainvälistymisen mahdollisuuksia käsittelevän kesäprojektin. Toteutusta varten WorkBoost kokosi yhteen 25:n henkilön joukon, jossa oli edustettuna 18 eri kansallisuutta ja 10 eri opiskelualaa. Lisäksi mukana oli 15 eri alojen asiantuntijaa. Kaikkia osallistujia yhdisti sama tekijä: kansainvälistymisen tärkeyden tunnustaminen. Kolmen kuukauden aikana projektin osallistujat validoivat ongelman ja muodostivat liiketoimintakonseptin, jonka pohjalta kehitettiin yritysten tarpeet huomioivat palvelumallit. Osallistujat olivat yhteydessä eri yrityksiin, kansainvälisiin osaajiin ja muihin sidosryhmiin heidän tarpeidensa kartoittamiseksi. Lisäksi toteutettiin kaksi onnistunutta pilottia.

Projekti osoitti, että kansainvälisen osaamisen kautta pystytään tehokkaasti tukemaan yritysten kasvua ja vastaamaan niiden kansainvälistymistarpeisiin. WorkBoost jatkaa toimintaansa sillanrakentajana yritysten ja kansainvälisten osaajien välillä projektissa kehitettyjen toimintamallien pohjalta. Ydintoiminta on vienti- ja rekrytointiverkoston muodostaminen, joka hyödyntää kansainvälisten osaajien tuomaa näkemystä ja kokemusta riskien minimoimiseksi. Tulevaisuudessa WorkBoostin rinnalla tulee lisäksi toimimaan kaksi itsenäistä tukiorganisaatiota. Ensimmäinen näistä on kansainvälisten osaajien äänenä toimiva etujärjestö FINternational ry. Projektin aikana huomattiin, että Suomessa on tarve kansainvälisten osaajien etuja ajavalle taholle, joka osaisi vastata kysymyksiin siitä, keitä kansainväliset osaajat ovat ja mitä he tekevät. FINternational pyrkii saamaan kansainvälisille osaajille lisää näkyvyyttä ja tuomaan heidän ajatuksiaan kuuluviin.

Toinen tukiorganisaatio on pohjoismaista yhteistyötä vahvistava voittoa tavoittelematon yritysten ja osaajien yhteisö Northub. Vaikka Pohjoismaat ovat yksittäin suhteellisen pieniä markkinoita, ne muodostavat yhdessä laajan korkean osaamisen alueen, jossa syntyy merkittäviä innovaatioita. Pohjoismaista yhteistyötä tiivistämällä pystytään nostamaan alueen houkuttelevuutta osaajien ja investointien näkökulmasta sekä tukemaan sen yhteistä talouskasvua. Tarkoituksena on tuoda yhteen eri toimijoita, joiden tavoitteena on kansainvälistyminen. Pitkän tähtäimen päämääränä on pohjoismainen osaamis- ja koulutusverkosto, joka on merkittävä kansainvälisen osaamisen keskittymä muodostaen houkuttelevan ympäristön organisaatioille ja ihmisille toimia sekä investoida.