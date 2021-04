Kesärauha-festivaali siirtyy täksi kesäksi Turun linnan puistoon elokuun ensimmäiselle viikonlopulle 6.–8.8.2021

Jaa

Lähes kaikki aiemmin kesäkuulle vahvistuneet esiintyjät nähdään Kesärauhassa myös uudessa ajankohdassa elokuussa. Valmis ohjelma, päiväkohtainen artistijako ja muutama uusi artistikiinnitys julkistetaan ensi viikon aikana.

Kesärauha tiedottaa festivaalin siirtymisestä kesäkuulta elokuulle. Myös tapahtumapaikka vaihtuu yhdeksi vuodeksi Vanhalta Suurtorilta väljemmälle alueelle Turun linnan puistoon. Kolme kertaa suurempi festivaalialue mahdollistaa turvallisemman tapahtumajärjestämisen poikkeusaikana. Tapahtumaan myytävää lippumäärää ei siis kasvateta, vaikka tapahtumapaikka vaihtuu suuremmaksi.

"Tämän kesän ykköskriteerinä oli se, että alueen on oltava todella selkeästi väljempi, jotta se mahdollistaa poikkeusajan vaatimat erityisjärjestelyt, joita nykyisellä sijainnilla ei olisi ollut mahdollista toteuttaa. Säilytämme Kesärauhan päiväkohtaisen kapasiteetin n. 5000 kävijässä myös Linnanpuistossa. Sen minkä häviää kaupunkifestarin hengessä, voittaa takaisin historiallisuudessa, vehreydessä ja ennen kaikkea neliömetreissä", kertoo Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen.

Kesärauhan järjestäjät ovat kiitollisia Turun kaupungin antamasta tuesta haastavina aikoina.

"Turun kaupunki pyrkii olemaan joustava ja löytämään korvaavat ajankohdat kaikille siirtyville tapahtumille. On tärkeää, että jokainen tapahtuma voidaan toteuttaa turvallisesti ja taloudellisesti kannattavasti. Uskomme vakaasti ammattimaisten tapahtumajärjestäjien kykyyn hoitaa tapahtumaturvallisuus siten, että kesällä myös Linnanpuistoon voidaan kokoontua nauttimaan festaritunnelmasta", sanoo Turun kaupungin yhteysjohtaja Antti Kirkkola.

Uusia kiinnityksiä ja tarkempia ohjeita luvassa ensi viikolla

Kesärauhaan jo julkistettu ohjelma on onnistuttu siirtämään lähes täydellisesti uuteen ajankohtaan. Ainoastaan Olavi Uusivirran sekä Xysman esiintymiset peruuntuvat elokuun tiimoilta. Valmis, muutamia uusia artistikiinnityksiä sisältävä ohjelmisto sekä festivaalin päiväkohtainen artistijako julkistetaan ensi viikolla.

Kaikki lipputyypit ovat myynnissä ja jo ostetut Kesärauha-liput käyvät uuteen ajankohtaan sellaisenaan. Mikäli uusi ajankohta ei sovi, liput on myös mahdollista palauttaa. Tarkemmat ohjeet lippujen kanssa toimimisesta tiedotetaan ensi viikon ohjelmajulkistuksen yhteydessä.

Kesärauha 2021

Pe-su 6.–.8.8.2021

Linnanpuisto, Turku



MEW (DK) performs “And The Glass-Handed Kites”-album, MAGENTA SKYCODE, VESTA, RUUSUT, MAUSTETYTÖT, AMASON (SE), ATOMIC SWING (SE), HONNINGBARNA (NO), JAGA JAZZIST (NO) VIAGRA BOYS (SE), 22-PISTEPIRKKO, ANTTI AUTIO, ARPPA, BOBBY OROZA, EEVIL STÖÖ + EX TUUTTIZ & AIVOVUOTO, ERKI PÄRNOJA (EE), F + SOFA + YEBOYAH, GETTOMASA, GHOST WORLD, GRACIAS, IBE, IISA, ISAAC SENE, JAAKKO AUKUSTI, JESSE MARKIN, JOENSUU 1685, KAIRON IRSE, KARINA, KEMOPETROL, KUBE, LASTEN HAUTAUSMAA, LAURI HAAV, LOUIE BLUE,

LUUKAS OJA, LXANDRA, LÄHIÖBOTOX, MALLA, PAPERI T & KHID, PLUTONIUM 74, SAMULI PUTRO, SIN COS TAN, TIISU, TIIU HELINÄ, THE HEARING, THE HOLY, TERVEET KÄDET, TUOMAS HENRIKIN JEESUKSEN KRISTUKSEN BÄNDI,

UUSI FANTASIA, YONA

LIPUT:

1 pv - 75 € (PE / LA tai SU)

2 pv - 99 € (PE+LA / PE+SU tai LA+SU)

3 pv - 125 € (PE-LA-SU)

2020 lipun ostaneille:

UPGRADE-ETU PE 2020 + SU 30 €

UPGRADE-ETU LA 2020 + SU 30 €

UPGRADE-ETU PE-LA 2020 + SU 30 €

Kaikki lipputyypit myynnissä: ticketmaster.fi/kesärauha

Festivaalin ikäraja on K-18.

