Kesärauha julkaisi ensimmäiset artistit – mukana mm. Röyksopp, Anna Puu, Cledos, Ismo Alanko, Maustetytöt ja Yona

Turun Linnanpuisto täyttyy jälleen laadukkaasta musiikkitarjonnasta ja ensi kesänä Kesärauhassa nähdään paljon toivottujen kansainvälisten ja kotimaisten artistien keikkoja. Yksi festivaalin odotetuimmista artisteista on ensimmäistä kertaa Turussa esiintyvä norjalainen elektronisen musiikin yhtye Röyksopp, jonka myötä Linnanpuistossa tullaan näkemään toistaiseksi näyttävin audiovisuaalinen livespektaakkeli koko Kesärauhan historiassa.

Kesärauha-esiintymisensä ovat vahvistaneet myös uuden albumin julkaiseva Maustetytöt, kotimaisen taidepopin mestari Yona, ensimmäistä kertaa Kesärauhassa nähtävä – parhaillaan uutta musiikkia työstävä Anna Puu sekä vuoden striimatuimpiin artisteihin lukeutuva new wave -räppäri Cledos. Paluun Kesärauhan lavalle tekee myös kotimaisen rockin ikoni Ismo Alanko.

Kotimaisen ohjelmiston kärkinimistä Linnanpuistoon saapuu spesiaalikokoonpanolla esiintyvä Antti Autio + Jouset, viime kesänä yleisön Linnanpuistossa hurmannut pehmoaino, uuden menestysalbumin julkaissut 22-Pistepirkko, räppäri-tuottaja Pesso, harvoin keikkaileva elektroartisti Huoratron sekä psykedeelistä happoteknoa tykittelevä Business City.

Festivaalille on kiinnitetty myös muita ajankohtaisia nimiä. Mukana ovat muun muassa sulavasti popin, hip hopin ja R&B:n välimaastossa liikkuva Lauri Haav, nimensä mukaisesti swengaavan livebändin kanssa Kesärauhassa esiintyvä Ege Zulu & Swengarit, etnotekno-yhtye Suistamon Sähkö, 20-vuotista taivaltaan juhliva Sydän, sydän, turkulainen shoegaze-yhtye Ruissalo Amping, rap- ja spoken word -artisti Draama-Helmi sekä Ruotsin kuumimpiin uusiin artisteihin lukeutuva indiepop-yhtye Dina Ögon. Kesärauhassa nähdään myös ensimmäisen Suomen keikkansa tekevä norjalainen vaihtoehtorock-yhtye Pom Poko.

Kesärauha tiedottaa ensimmäisten artistikiinnitysten lisäksi myös festivaalin nimitysuutisesta. Kesärauhan uutena festivaalijohtajana on aloittanut Annakaisa Anttila, joka on viimeiset kaksi vuotta työskennellyt Kesärauhan markkinointi- ja kumppanuuspäällikkönä sekä tehnyt pitkän uran tapahtuma-alalla.

”Odotan tulevaa Kesärauhaa monestakin syystä innolla. On upeaa saada Annakaisa liidaamaan Kesärauhaa festivaalijohtajan roolista käsin. Kesärauha on jo nuoresta iästään huolimatta kehittynyt valtavin loikkauksin, mutta aiomme jatkaa tätä kehitystyötä entistäkin upeamman festivaalin mahdollistamiseksi Linnanpuistossa. Nyt julkistettava ensimmäinen esiintyjäkattaus edustaa loistavasti Kesärauhan monipuolista ohjelmalinjaa ja paljon lisää upeita artisteja odottaa vielä julkistamistaan. Ilouutinen on myös se, että viime kesänä loistavan vastaanoton saanut Elektrolinna päästää ensi vuonnakin yleisön Turun Linnan muurien sisäpuolelle” kertoo Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen.

Lisää ohjelmajulkistuksia on luvassa alkuvuoden ja kevään 2023 aikana. Kolmen päivän lipunmyynti käynnistyy perjantaina 9.12. klo 10 Lippupisteessä ja kolmen päivän liput ovat myynnissä nykyisellä hinnalla vuoden loppuun asti, jonka jälkeen hinnat nousevat. Päiväkohtaiset liput tulevat myyntiin alkuvuodesta samalla kun julkistetaan päiväkohtainen ohjelma. Kesärauhan Early Bird -liput myytiin kesällä alle vuorokaudessa loppuun.

Kesärauha 2023

16.-18.6.2023 Turun Linnanpuisto

Röyksopp, Anna Puu, Cledos, Ismo Alanko, Maustetytöt, Yona, 22-Pistepirkko, Antti Autio + Jouset, Business City, Dina Ögon, Draama-Helmi, Ege Zulu & Swengarit, Huoratron, Lauri Haav, pehmoaino, Pesso, Pom Poko, Ruissalo Amping, Suistamon Sähkö, Sydän, sydän

LIPUT

Kesärauhan kolmen päivän festivaaliliput tulevat myyntiin perjantaina 9.12. klo 10 Lippupisteessä hintaan 145 euroa. Lipun hinta on voimassa 31.12.2022 saakka ja kolmen päivän lipun hinta on 1.1.2023 alkaen 155 euroa. Muut lipputyypit tulevat myyntiin myöhemmin.

Kesärauhan yksi arvoista on Itämeren suojelu ja siksi festivaali tekee yhteistyötä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Festivaalilippuun on mahdollista lisätä 5 euron arvoinen Roskattomat rannat -lippulisä tai 10 euron arvoinen Kirkas Saaristomeri -lippulistä, jotka kumpikin tilitetään täysimääräisesti Pidä Saaristo Siistinä ry:n Itämeren suojelutyöhön.

Festivaalin ikäraja on 18 vuotta.