Kesärauha rikkoi jälleen yleisöennätyksensä – 22 000 kävijää kolmen päivän aikana

Tomi Leppänen suunnitteli Kesärauha-festivaalin ja Helsingin Sanomien yhteisen Think Peace -malliston 23.5.2023 10:00:03 EEST | Tiedote

Kesärauha-festivaali ja Helsingin Sanomat ovat toteuttaneet yhteisen Think Peace -vaatemalliston, jonka on suunnitellut vuoden graafikoksi valittu Tomi Leppänen. Malliston tuotteet on tehty yhteistyössä Pure Wasten kanssa ja tekstiilit ovat 100% kierrätetyistä materiaaleista valmistettuja. Helsingin Sanomat on panostanut paikallisjournalismiin ja perustanut vuosi sitten Turkuun uuden HS Turku -toimituksen. HS Turun tahtotila tukea turkulaista kaupunkikulttuuria muodosti luontevasti yhteistyön Kesärauha-festivaalin kanssa. Kesärauhan ja Helsingin Sanomien Think Peace -mallisto on Vuoden Graafikoksi valitun Tomi Leppäsen käsialaa, joka on tunnettu minimalistisesta ja leikittelevästä visuaalisesta suunnittelustaan. “Halusin korostaa yhteistyön merkitystä, ja sain idean tuoda yhteen kaksi tähän yhteistyöhön läheisesti liittyvää käsitettä: julkaisumaailmasta tuttu “think piece” sekä ensimmäisillä 60-luvun festivaaleilla syntynyt “peace & love” yhdistyvät tuotteissa uudeksi universaaliksi ja