Kesärauha toteutuu tiukentunein järjestelyin Varsinais-Suomen siirtyessä leviämisvaiheeseen

LOST IN MUSICIN ARTISTIHAKU ON AVATTU - MUSIIKKIALAN AMMATTILAISISTA KOOSTUVAN ARTISTITYÖRYHMÄN KOKOONPANO ON MYÖS JULKISTETTU! 5.5.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Suomen suurin ja merkittävin showcase-festivaali Lost In Music järjestetään seuraavan kerran Tampereella 7.-9.10.2021. Ympäri Tampereen lukuisia keikkapaikkoja levittäytyvää kaupunkifestivaalia on järjestetty jo vuodesta 2007 lähtien. Lost In Music on historiansa aikana tarjonnut lähes 1200 artistille paikan parrasvaloissa, täyttänyt Tampereen keikkapaikat arviolta 130 000 kävijällä, tuonut sadoittain ulkomaisia delegaatteja tutustumaan kotimaiseen musiikkikenttään. Lost In Musicissa ovat esiintyneet mm. Biffy Clyro, Disco Ensemble, Alma, Hanoi Rocks, Antti Tuisku. Tänään avattiin lokakuun 2021 Lost In Musiciin kaksi erillistä artistihakua, joista toinen on suunnattu signaamattomille uusille artisteille, toinen musiikkialalla jo toimivien artistien edustajille.Tänään julkistettiin myös 2021 Lost In Musicin artistityöryhmän kokoonpano, jossa on edustettuna monipuolisesti Suomen musiikkialan ääni. “Lost In Musicin tarve on tulevana syksynä korostuneen suuri. Koko musiikkialan sitouttamin