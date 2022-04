KESÄRAUHAAN UUSI ELEKTRONISEN MUSIIKIN LAVA

Useita loppuunmyytyjä tapahtumia sisältänyt Lost In Music 2021 toi ihmiset ja livemusiikin jälleen yhteen Tampereella! 10.10.2021 12:44:31 EEST | Tiedote

Lost In Music palasi uudistettuna ja raikkaana yhden välivuoden jälkeen tapahtuma-alan auetessa valovoimaisena Tampereella 7.-9.10.2021. Suomen suurin kaupunki- ja showcase-festivaali Lost In Music järjestettiin nyt jo neljännentoista kerran ympäri Tampereen lukuisia keikkapaikkoja. Haastavista lähtöasetelmista huolimatta Lost In Musicin kävijämäärä nousi lopulta lähes 6000:een kävijään lokakuun alussa purkautuneiden ravintolarajoitusten myötä. Lähes 70 artistin monimuotoinen ohjelmisto nosti tänä vuonna erityisesti esiin uutta, nousevaa läpimurron kynnyksellä olevaa suomalaista musiikkia. Useat artistit soittivat tapahtumassa ensimmäisiä livekeikkojaan ja patoutunut tarve live-elämyksille niin yleisön kuin artistien välillä purkautui euforisella tunnelmalla, joka vallitsi jokaisella keikkapaikalla. Tapahtumassa vieraili runsaasti kävijöitä myös Tampereen ulkopuolelta ja myös vaihto-opiskelijat löysivät festivaalin. “Haluan erityisesti kiittää tämän vuoden Lost In Musicin onnistumisest