Kesärauhan Early Bird -liput myytiin ennätysajassa

Uusi, urbaanin vaihtoehto- ja indiemusiikin festivaali Kesärauha Turun ydinkeskustassa on herättänyt kiinnostusta jopa enemmän, kuin järjestäjät uskalsivat toivoa. 500 Early Bird -lippua myytiin loppuun ennätysajassa, vain neljässä minuutissa. Peruslippujen ennakkomyyntiä päätettiinkin saman tien aikaistaa.

ENNAKKOLIPUT VIETIIN KÄSISTÄ

- PERUSLIPPUJEN MYYNTIÄ AIKAISTETAAN

Sunborn Liven järjestämä uusi musiikkifestivaali Kesärauha levittäytyy Turun Vanhalle Suurtorille 14.-15.6.2019. Ennakkolipunmyynnin alettua festivaalin suosio yllätti jopa järjestäjät - 500 ennakkolippua myytiin loppuun vain neljässä minuutissa. Festivaalin taiteellinen johtaja, Sunborn Liven Pietu Sepponen on sekä häkeltynyt että iloinen: "Aivan tällaista suosiota emme uudelle festivaalille osanneet odottaa. Konseptille on selvästi kysyntää ja on hienoa, että vaihtoehtomusiikki myy!"

Kaksipäiväinen festivaali tuo kolmelle lavalle lähes 40 esiintyjää ja tavoittelee 3000 päivittäistä kävijää. "Tapahtuman normaalihintaiset liput piti laittaa myyntiin vasta alkuvuodesta, mutta Early Bird -lippujen myyntimenestyksen takia aikataulua päätettiin aikaistaa." Festivaalijohtaja Juha Leinonen kertoo.

SEURAAVAT ARTISTIJULKAISUT ALKUVUODESTA

Noin puolet Kesärauhan lähes neljästäkymmenestä artistista on jo julkaistu. Ensimmäisten joukossa olivat mm. suomenkielisen vaihtoehtorockin legenda, ISMO ALANKO sekä festivaalin ensimmäinen ulkomaalaiskiinnitys, norjalainen KAKKMADDAFAKKA.

Tapahtuman muut jo tiedossa olevat esiintyjät ovat:

ATOMIROTTA, ELEANOORA ROSENHOLM, GASELLIT, IISA, KAURIINMETSÄSTÄJÄT, KYNNET, LITKU KLEMETTI, PAPERI T, PARIISIN KEVÄT, PÄÄ KII, ROSITA LUU, RUUSUT, VASAS FLORA OCH FAUNA, VESTA, YONA ja YOURNALIST.

LIPUT:

Normaalihintaiset 2 päivän liput (75,00€) ovat nyt myynnissä Ticketmasterissa.

Festivaalin ikäraja on K-18.

