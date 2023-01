Kesärauhan monipuolinen ohjelmisto täydentyy – skandinaaviset nimet tähdittävät festivaalia

Kesärauhan ohjelmaan kiinnitetty AURORA nousi kansainväliseen tähteyteen megahitillään “Into the Unknow”. Norjalainen laulaja-lauluntekijä keräsi jo ensimmäisillä singleillään kymmeniä miljoonia kuunteluita ja elektropop-tähti julkaisi viime vuonna kauan odotetun, kolmannen studioalbuminsa “The Gods We Can Touch”. Kesärauhan skandinaavista kärkeä tähdittää myös yksi Ruotsin kaikkien aikojen suosituimpiin rockyhtyeisiin lukeutuva The Sounds. Kesärauhan yleisön hartaasti toivoma yhtye nähdään tulevana kesänä kymmenen vuoden tauon jälkeen Turussa festivaalilavalla. Kiehtovana uutena lisäyksenä festivaalin ohjelmistossa on myös amerikkalaisräppäri ja queer-ikoni Mykki Blanco, joka yhdistelee musiikissaan sulavasti rave-,trap-, grunge- ja punkin-vaikutteita kokeelliseen hip hopiin.

Neljättä kertaa järjestettävä Kesärauha jatkaa monipuolista ohjelmalinjaa uusien artistikiinnityksien myötä. Uusina kotimaisina kiinnityksinä ohjelmistossa nähdään räjähtävän krautrockin ykkösnyrkki ja lukuisista kitaristeistaan tuttu TEKSTI-TV 666, Suomen indiekentän lempilapseksi kruunattu Arppa, kahta uutta albumia työstävä elektropopyhtye Ruusut, monipuolinen queer-taiteilija Elsi Sloan, suomi-r&b:n legenda Karri Koira ja kulttiyhtye Plutonium 74, joka tekee paluun keikoille debyyttialbuminsa “Pasilasta Kallioon” 20v. juhlavuoden kunniaksi.

Festivaalilla nähdään myös monta kiinnostavaa kotimaista artistia, kuten riehakkaista live-esiintymistä tunnettu Lähiöbotox, maaliskuussa kahdeksannen sooloalbumin julkaiseva Samuli Putro, vanhan koulukunnan aitoa avaruusrockia ja psykedeliaa sekoitteleva Hidria Spacefolk sekä turkulainen elektronista funkia ja r'n'b:tä yhdistelevä Muscular. Ainutlaatuisia live-esiintymisiä koetaan myös, sillä Kesärauhassa nähdään unenomaisen koukuttavia melodioita tarjoileva ruotsinsuomalainen laulaja-laulunkirjoittaja Anna Järvinen, emo-skenestä ammentava kitarayhtye moshimoshi, nopeasti suuren suosion saavuttanut turkulaistaustainen rap-artisti jambo. Kesärauhassa ensimmäistä kertaa nähdään uuden albuminsa tiimoilta Asa Bäänd II sekä kulttiyhtye Cleaning Women, jonka säveltämä ääniraita tahdittaa muun muassa Alice Rohrwacherin Oscar-ehdokaselokuvaa Le Pupille (2022).

“AURORA, The Sounds ja Röyksopp ovat kaikki artisteja, joita me sekä meidän yleisö on toivonut hartaasti näkevänsä Kesärauhassa. Skandinaavisen trion lisäksi kolmen päivän aikana Kesärauhassa nähdään upeita kotimaisia sekä freesejä ulkomaisia esiintyjiä kuten tänään julkistettu amerikkalaisräppäri Mykki Blanco. Olispa jo kesä ja rauha…" fiilistelee Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen

Kesärauha 2023

16.–18.6.2023 Turun Linnanpuisto

Röyksopp (NO), AURORA (NO), The Sounds (SE), Anna Puu, Arppa, Cledos, Ismo Alanko, Maustetytöt, Mykki Blanco (US), Ruusut, Yona, 22-Pistepirkko, Anna Järvinen (SE), Antti Autio + Jouset, Asa Bäänd II, Business City, Cleaning Women, Dina Ögon (SE), Draama-Helmi, Ege Zulu & Swengarit, Elsi Sloan, Hidria Spacefolk, Huoratron, jambo, Karri Koira, Lauri Haav, Lähiöbotox, moshimoshi, Muscular, pehmoaino, Pesso, Plutonium 74, Pom Poko (NO), Ruissalo Amping, Samuli Putro, Suistamon Sähkö, Sydän, sydän, Teksti-TV 666





LIPUT



Kesärauhan kaikki lipputyypit ovat nyt myynnissä Lippupisteessä.

1 pv / 99 €

2 pv / 129 €

3 pv / 155 €

Lippujen hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

Kesärauhan yksi arvoista on Itämeren suojelu ja siksi festivaali tekee yhteistyötä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Festivaalilippuun on mahdollista lisätä 5 euron arvoinen Roskattomat rannat -lippulisä tai 10 euron arvoinen Kirkas Saaristomeri -lippulistä, jotka kumpikin tilitetään täysimääräisesti Pidä Saaristo Siistinä ry:n Itämeren suojelutyöhön.

Festivaalin ikäraja on 18 vuotta.