Kesärauhan ohjelmisto vahvistui uusilla artisteilla – mukana Sevdaliza, shame, Käärijä, Paperi T ja monia muita

Kesärauhan ohjelmistoon kiinnitetty iranilaistaustainen Sevdaliza palaa seitsemän vuoden odotuksen jälkeen Suomeen. Kesärauhassa sunnuntaina esiintyvä artisti tarjoilee modernia r&b:tä surrealistisella tyylillä, joka on tuonut tekijälle laajaa kansainvälistä menestystä.

Turun Linnanpuistossa nähdään myös englantilainen post-punk bändi shame, joka nousi suureen suosioon vuonna 2018 julkaistulla debyyttialbumilla. Dynaamisena ja jännittävänä live-esiintyjänä tunnettu yhtye saapuu tulevana kesänä Kesärauhaan tuoreen kolmannen albuminsa “Food for Worms” siivittämänä.

Ensimmäiset Suomen keikkansa Kesärauhassa soittavat myös poikkeuksellisen kovatasoiset nousevat kansainväliset nimet. Ohjelmistoon on kiinnitetty Primaverassakin nähtävä psykedeelistä instrumentaalimusiikkia esittävä australialainen Glass Beams, norjalainen hengästyttävän energinen punk rock -yhtye Combos, pehmeällä ja rehellisellä soul-pop soundilla ihastuttanut r&b-artisti waterbaby sekä Ruotsin yksi tämän hetken sensaatiomaisimpiin indie rock -bändeihin lukeutuva Girl Scout.

Kesärauhan kotimainen ohjelmisto kasvaa, sillä artistikattaukseen liittyy kymmenvuotista taivaltaan juhliva SOFA, feministinen rap-duo Matriarkaatti, punkrock-bändi Puhelinseksi, 60- ja 70-luvun psykedeelisen rockin ja funkin sanansaattaja Grande Mahogany, räjähdysmäistä suosiota nauttiva Isaac Sene sekä monivivahteisen taidokkaasti rock-musiikkia käsittelevä Jukka Nousiainen & Kumpp.

Kesärauhassa nähdään myös riehakkaan energian omaava UMK-voittaja Käärijä sekä Paperi T, joka tekee ensi kesänä odotetun paluun keikkalavoille kolmannen sooloalbumin myötä. Kesärauha-lauantaina lavalle nousee Taika Mannilan ja Lina Schifferin luotsaama DREAMWORLD,jonkaerikoiskeikka kokoaa festivaalille spesiaalivieraita sisältävän kokoonpanon. DREAMWORLDin show’n vierailijat julkistetaan lähiaikoina erikseen.

Neljättä kertaa järjestettävän festivaalin ohjelmiston viimeiset kiinnitykset julkaistaan maaliskuussa, ja samalla julkaistaan myös Elektrolinnan ohjelmisto. Kaikki lipputyypit ovat myynnissä Lippupisteessä.





Kesärauha 2023

16.–18.6.2023 Turun Linnanpuisto

Röyksopp (NO), Aurora (NO), The Sounds (SE), Anna Puu, Arppa, Cledos, Dreamworld, Ismo Alanko, Maustetytöt, Mykki Blanco (US), Paperi T, Ruusut, Sevdaliza (IR), shame (UK), Yona, 22-Pistepirkko, Anna Järvinen, Antti Autio + Jouset, Asa Bäänd II, Business City, Cleaning Women, Combos (NO), Dina Ögon (SE), Draama-Helmi, Ege Zulu & Swengarit, Elsi Sloan, Girl Scout (SE), Glass Beams (AU), Grande Mahogany, Hidria Spacefolk, Huoratron, Isaac Sene, jambo, Jukka Nousiainen & Kumpp., Karri Koira, Käärijä, Lauri Haav, Lähiöbotox, Matriarkaatti, moshimoshi, Muscular, Pehmoaino, Pesso, Plutonium 74, Pom Poko (NO), Puhelinseksi, Ruissalo Amping, Samuli Putro, Sofa, Suistamon Sähkö, Sydän, sydän, Teksti-TV 666, waterbaby (SE)

LIPUT



Kesärauhan kaikki lipputyypit ovat nyt myynnissä Lippupisteessä.



1 pv – 99 €

2 pv – 129 €

3 pv – 155 €

Lippujen hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

Kesärauhan yksi arvoista on Itämeren suojelu, ja siksi festivaali tekee yhteistyötä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Festivaalilippuun on mahdollista lisätä 5 euron arvoinen Roskattomat rannat -lippulisä tai 10 euron arvoinen Kirkas Saaristomeri -lippulisä, jotka kumpikin tilitetään täysimääräisesti Pidä Saaristo Siistinä ry:n Itämeren suojelutyöhön.

Festivaalin ikäraja on 18 vuotta.