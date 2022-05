Kesäterassit vain pandemia-ajan virkiste? Näin ei ole Turussa – suurterassi jatkaa jo kolmatta vuotta

Kaupunkikeskustojen yhteisterassit muuttivat hiljaiset toriaukiot suosituiksi kohtaamispaikoiksi kahtena viime kesänä. Nyt normaalin ravintola- ja tapahtumatoiminnan jälleen käynnistyessä yhteisterassihankkeet ovat olleet uudelleenharkinnan alla.



Helsingissä kahtena viime vuonna suurterassitoteutuksia organisoinut Helsingin Kaupunkitilat Oy ilmoitti torstaina luopuvansa suuresta kesäterassista tänä vuonna.

Turussa suurterassitoiminta ei ole ohimenevä buumi vaan jatkuvaa toimintaa, joka muuttaa taas tänä kesänä Tuomiokirkontorin ja viereisen Tuomiokirkonpuiston eläväksi kulttuurin ja ruokakokemusten keskittymäksi.

Kirkkopuiston Terassi jatkaa yhteisterassitoimintaa samalla konseptilla jo kolmatta vuotta. Yhteisterassi aukeaa perjantaina 13.5., ja odottaa jopa ylittävänsä viime vuoden 140 000 vierailijan kävijämäärän.

– Elämä on palannut jälleen kaupunkeihin, ja siksi kaupunkitilojen käyttöä on hyvä tarkastella uudelleen elävyyden kannalta. Julkisessa tilassa on paljon mahdollisuuksia toiminnalle, jonka avulla kaupunkilaiset voivat kokea tilan omakseen uudenlaisin tavoin. Kesän ajaksi keskustaan nouseva suuri yhteinen lepokeidas on osoittanut paikkansa ihmisten suosiossa, ja jatkamme innolla toimintaa taas tänä vuonna, kertoo Kirkkopuiston Terassia organisoiva Samuli Pasanen

Turun yhteisterassilla järjestetään jälleen tänä kesänä erilaisia kulttuuritapahtumia, juomafestivaaleja ja design-myyjäisiä. Ruokakokemuksissa painottuvat moderni katuruoka sekä maailmalta kylään tuodut maut: korealaiset corndogit, kimabapit, höyryävät bao bunit, käsintaitellut dumplingsit ja meksikolaishenkiset tacot sekä quesadillat. Kesäilloissa kilistellään laadukkailla viineillä, pienpanimo-oluilla ja juomasekoituksilla sekä myös alkoholittomilla mocktaileilla Aurajoen rantapenkereellä ja toriaukiolla.

Yrittäjävetoisuudesta tulevaisuuteen katsovaa sitoutumista ja läheisiä kumppanuuksia

Muista suurista kaupungeista poiketen Turussa yhteisterassitoimintaa on organisoitu jo ensimmäisestä vuodesta 2020 lähtien yrittäjävetoisesti. Kirkkopuiston Terassia organisoi Turku Food & Wine Fest Oy kolmatta vuotta, ja yritykselle on myönnetty jatkoa tuleville vuosille.

Myös Helsingin kaupunki etsi tänä vuonna operaattoria yrittäjävetoiseen suurterassin toteutukseen, mutta sopivaa kumppania ei ehditty löytää tälle kesälle.

–Yrittäjävetoisuuden etu on ehdottomasti jatkuvuus ja sitoutuminen tulevaan. Koska olemme toteuttaneet suuren yhteisterassin jo kahtena aikaisempana vuonna, osaamme hyödyntää kokemustamme tällaisen poikkeuksellisen toiminnan suunnittelussa. Samoja virheitä ei tarvitse tehdä uudelleen, vaan voimme keskittyä pitkäjänteisemmin kaupunkitilan kehittämiseen, Pasanen kertoo.

Tänä vuonna terassialueelle tulee kävijöiden toiveesta kaksi sisäänkäyntiä yhden sijaan. Myös puistoalueen istumapaikkoja on kehitetty entistä viihtyisämmiksi viime vuoden palautteiden perusteella.

Yrittäjävetoisuuden hyötyihin lukeutuvat myös tiiviit kumppanuudet paikallisten toimijoiden kanssa.

Kirkkopuiston Terassi jatkaa yhteistyötä Turun tuomiokirkkoseurakunnan kanssa papin seurassa aamukahvittelun merkeissä, ja Pyhiinvaelluskeskukselta saapuu terassialueelle sähköpyöriä, joita kaupunkilaiset voivat vuokrata käyttöönsä.

Kumppanuus Jazz City Turku ry:n kanssa on poikinut nyt jo kolmatta vuotta ilmaisten jazzkonserttien sarjan, jossa kaupunkilaiset voivat saapua kuuntelemaan kotimaisen jazzkentän ajankohtaisten esiintyjien konsertteja maksutta joka keskiviikko. Myös design-marketien järjestäminen jatkuu toista vuotta turkulaisen Uuden muotoilun yhdistys ry:n kanssa.

Kaikki yhteisterassin seitsemän ravintolatoimijaa ovat samoja kuin aikaisempinakin vuosina. Vaihtelua on kuitenkin luvassa, sillä ruokaa tarjoilevat ravintolat vaihtavat pop up -konseptejaan kerran kesässä.

Yhteisöllinen kulttuuri herättää koko kaupunginosan eloon

Koko historiallinen Turun Vanhakaupunki herää jälleen henkiin yhteisöllisen kulttuurin siivittämänä, kun kulttuuritapahtumat palaavat kesän kynnyksellä yhteisterassin lisäksi lähikortteleihin. Kirkkopuiston Terassin kanssa samana viikonloppuna avajaisia viettää Rettigin vanhaan tupakkatehtaaseen valmistuva Taiteen talo.

Wäinö Aaltosen Museossa soolonäyttelynsä 28.5. avaava taiteilija Antti Laitinen jalkauttaa valokuvataiteensa myös yhteisterassille, kun Kirkkopuiston Terassilla aukeaa WAM:in näyttelyn kanssa samaan aikaan Laitisen valokuvanäyttely ja koko Tuomiokirkonpuisto muuttuu suureksi ulkoilmagalleriaksi.

Turun Filharmoniselta Orkesterilta kuullaan kesäterassin puistolavalla 20.5. yleisön toivekonsertti, joka on osa Soiva kaupunkipromenadi -tapahtumaviikkoa.

– Näemme tehtävämme yhteisterassina suurempana kuin vain ruokien ja juomien tarjoiluna. Kun ympärillä on upea ja kulttuurihistoriallisesti arvokas kaupunkimiljöö, on tässä loistava mahdollisuus osallistaa turkulainen kulttuurielämä mukaan ja rakentaa yhdessä uusia kaupunkikulttuuria värittäviä ilmiöitä, Pasanen ajattelee.