Haemme menetelmäsuunnittelijaa 26.1.2022 13:47:38 EET | Tiedote

Yksi yrityksemme arvoista on kehittyvä ja panostammekin vahvasti tuotannon eri prosessien kehittämiseen. Tästä syystä rekrytoimme tuotannon kehittämistehtäviin robotiikasta ja tuotannon automaatiosta kiinnostunutta henkilöä. Työtehtäviisi kuuluu mm. tuotantokoneiden tehokkuuden ja työmenetelmien kehittäminen. Tavoitteenasi on mm. lisätä robotisoinnin hyötyjä tuotteiden valmistuksessa. Pääset myös osallistumaan uusien tuotteiden kehittämiseen tuotannon näkökulmasta aina tuotantoon saattamiseen asti. Toivomme sinulta kiinnostusta robotiikkaa ja automaatiota kohtaan. Soveltuva koulutus, kokemus alalta tai muuten motivoitunut asenne antavat hyvän pohjan tehtävässä onnistumiselle. Tekninen tausta ja tuntemus ohutlevytuotannosta katsotaan eduksi. Pääset toimimaan mukavassa työyhteisössä modernille tehtaallemme Mäntyharjulle, jossa tuotannon laitekantaa on uudistettu johdonmukaisesti jo useita vuosia. Lähimmät työkaverisi ovat tuotannon ohjauksesta ja tuotekehityksestä vastaavat henkilöt sekä