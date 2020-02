Kesätyöntekijän sosiaaliset taidot kiinnostavat nyt yrityksiä

Aikaisempien vuosien tapaan Hämeen kauppakamarin jäsenyrityksissä on ensi kesäksi tarjolla yli 2 000 kesätyöpaikkaa, selviää kauppakamarin tekemästä kyselystä. ”Ensi kesänä yritykset tarjoavat kesätöitä erityisesti ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Huomionarvoista on, että ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat ovat nyt yritysten kiinnostuksen kärkenä. Lisäksi 40 prosenttia vastanneista on kiinnostunut palkkaamaan kesätyöntekijöiksi peruskoululaisia ja lukiolaisia”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Erityisesti kesätyöntekijän sosiaaliset ja ammatilliset taidot ovat korostuneet merkittävästi. (Kuva: Gerd Altmann, Pixabay)

Vastanneista 40 prosenttia kertoo, ettei yritysten tarpeisiin sopivia kesätyöntekijöitä ole saatavilla. Erityisesti kesätyöntekijän sosiaaliset ja ammatilliset taidot ovat korostuneet merkittävästi. Valintaan vaikuttaa myös, että kesätyöpaikan hakija on ollut yrityksessä harjoittelijana. Vastanneista yrityksistä joka toinen palkkaa kesätyöntekijöitä ja 15 prosenttia ei ollut vielä päättänyt palkkaamisesta. Yrityksistä 91 prosenttia ilmoittaa palkkaavansa yhtä paljon tai enemmän kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna. ”Lahden seudulla yrityksistä 12 prosenttia, Hämeenlinnan seudulla lähes 10 prosenttia ja Forssan seudulla yli viisi prosenttia ilmoittaa palkkaavansa enemmän kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna”, toteaa Eerikäinen. Palvelualalla yli 94 prosenttia, rakennusalalla 90 prosenttia ja teollisuuden sekä kaupan alan yrityksistä 87 prosenttia ilmoittaa palkkaavansa yhtä paljon tai enemmän kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna. ”Julkisen sektorin osuus kesätyönantajana on myös huomattava ja kunnat palkkaavatkin entiseen tapaan kesätyöntekijöitä tai satsaavat nuorille jaettaviin kesätyöseteleihin”, Eerikäinen arvioi. Hämeen kauppakamarin 22.1.-5.2.2020 tekemään kyselyyn vastasi 177 jäsenyritystä ja vastausprosentti on 21 prosenttia.

