Kesätyöt dominoivat halutuimpien työpaikkojen listalla – katso vuoden suosituimmat työpaikkailmoitukset

Mitkä työpaikat ovat houkutelleet työnhakijoita vuonna 2021? Suomen suosituin työnhakupalvelu selvitti, mitkä ilmoitukset keräsivät eniten lukijoita ja hakijoita.

Duunitori on Suomen liikennöidyin työnhakupalvelu, jolla vierailee viikoittain yli puoli miljoonaa työnhakijaa ja jolta löytyy tälläkin hetkellä yli 35 000 työpaikkailmoitusta. Listasimme palvelun luetuimmat ilmoitukset sekä haetuimmat työpaikat:

Luetuimmat työpaikkailmoitukset

Nämä ilmoitukset ovat saaneet eniten lukukertoja Duunitorilla tammikuun 2021 alusta kesäkuun puoliväliin:

Kaksi luetuinta ilmoitusta keräsivät kumpikin pitkälle yli 30 000 lukukertaa. Kaikkia listan ilmoituksia on luettu reilusti yli 10 000 kertaa.

Joidenkin ilmoitusten näkyvyyttä kasvattavat työnantajien käyttämät rekrytointimarkkinoinnin palvelut.

Haetuimmat työpaikat

Aina luetuin ilmoitus ei tarkoita eniten hakukertoja. Jokaisesta Duunitorin työpaikkailmoituksesta löytyy Hae työpaikkaa -linkki. Keskimäärin kolmannes linkkiä klikanneista päätyy hakemaan työpaikkaa. Nämä paikat keräsivät Duunitorin kävijädatan mukaan eniten hakijoita vuonna 2021:

Miksi nämä työpaikat kiinnostivat?

1. Vuoden ensimmäinen puolikas on kuuminta kesätyösesonkia

Kärkipaikoille selvisi vain pari työpaikkaa, jotka eivät ole kesätöitä. Alkuvuosi, kevät ja vielä alkukesäkin ovat kesätöiden sesonkia, joten ajankohdalla on osuutta asiaan.

2. Töitä etsiviä nuoria on reilusti enemmän kuin paikkoja heille

Toisaalta tyypillisesti nuorten ja opiskelijoiden hakemat työpaikat, kuten osa-aika-, kesä- ja asiakaspalvelutyöt, keräävät aina runsaasti yleisöä, sillä kilpailu niistä on kovaa ja kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Esimerkiksi kesätyökaudella 2021 Duunitorin kesätyöpaikkailmoitukset ja kesätyösivustot ovat keränneet lähes 8,5 miljoonaa lukukertaa.

Nuorten tilanne on kuitenkin tänä vuonna huomattavasti viime vuotta valoisampi, sillä kesätyöpaikkoja on ollut runsaasti tarjolla läpi vuoden. Myös viime hetken kesätöitä löytyy edelleen: tälläkin hetkellä Duunitorilla on lähes 2 500 kesätyöpaikkailmoitusta, mikä on poikkeuksellisen runsaasti.

3. Vakaat työllistäjät ja tunnetut brändit saavat huomiota

Luetuimpien ilmoitusten listalla korostuvat vakaat ja tunnetut yritykset ja yhteisöt, jotka tarjoavat runsaasti työpaikkoja. Listoilla nousee myös henkilöstöpalveluita, jotka työllistävät runsaasti ihmisiä.

”Moni listoilla nousevista työnantajista on lisäksi kuluttajien hyvin tuntema brändi, kuten Valio, Alko, Posti tai IKEA. Linnanmäki taas on klassinen ja haluttu kesätyöllistäjä, joka vetoaa nuoriin joka vuosi. Ainoana pienempänä ja tuntemattomampana työnantajana listoille nousee J. Knuuti, sillä jäätelömyyjän työ on edelleen suosittu valinta”, analysoi Duunitorin sisältö- ja viestintäpäällikkö Aino Salonen.

4. Työpaikkojen suuri määrä houkuttelee

Monessa suositussa ilmoituksessa myös haetaan isoa joukkoa työntekijöitä. Avoimia työpaikkoja onkin enemmän kuin työpaikkailmoituksia, sillä yhdellä ilmoituksella voidaan hakea kymmeniä, satoja tai joskus jopa tuhansia työntekijöitä.

Haluatko lisää tietoa työnhausta tai työelämästä tai tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun? Ole yhteydessä! Tutustu myös Duunitorin kaikille avoimeen työmarkkinapalveluun, joka kertoo esimerkiksi, mitkä alat kiinnostavat hakijoita ja millä aloilla on eniten avoimia työpaikkoja.