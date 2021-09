Keskeneräisessä skeittipuistossa oleskelu kielletty

Jaa

Onkilahden puistoon rakentuvan, vielä keskeneräisen skeittipuiston käyttö on tiukasti kielletty ennen puiston valmistumista. Asiaton oleskelu työmaa-alueella on turvallisuusriski.

Noin 1 000 neliömetrin suuruista betonista skeittipuistoa rakennetaan parhaillaan Onkilahden toimintapuistoon Vöyrinkaupungin puolelle. Keskeneräiseen skeittipuistoon on viikonlopun aikana menty väkisin eli aitoja rikkomalla.

- Työmaa-alueen aitoja on väkisin väännetty ja ruuvattu auki ja tunkeuduttu alueelle. Puistossa on selkeät kyltit siitä, että kyseessä on työmaa-alue ja oleskelu siellä ehdottomasti kielletty, kertoo liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen.

Ulkoskeittipuisto valmistuu syyskuun loppuun mennessä

Betonisen skeittipuiston valut ovat valmistuneet, mutta liikuntasaumojen kittaukset eivät ole vielä kuivuneet ja alueella tehdään edelleen esimerkiksi sähkötöitä. Lehtosen mukaan poliisiin on oltu yhteydessä tapahtumien johdosta, ja toimenpiteisiin ryhdytään, jos jatkossa havaitaan alueen luvatonta käyttöä.

Kauan odotettu ulkoskeittipuisto valmistuu syyskuun loppuun mennessä.

- Valmistumisesta tiedotetaan kyllä sitten näkyvästi. Nyt pitäisi olla malttia odottaa virallista avaamista, ettei alueella satu henkilö- tai materiaalisia vahinkoja, Lehtonen muistuttaa.