Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja KIP Service: Uutta kiertotalousosaamista kemianteollisuuden ekosysteemiin – kiertotaloutta ei rakenneta ilman osaajia

Sitra (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) avasi alkuvuodesta 2021 rahoitushaun hiilineutraalin kiertotalousosaamisen kehittämiseksi teknologiasektorilla, kemian alalla ja rakennussektorilla. Rahoitushaussa Sitra etsi yhteistyössä alan ammattiliittojen sekä toimialajärjestöjen kanssa vaikuttavia ja visionäärisiä koulutushankkeita, joissa tunnistetaan kiertotalouteen liittyviä osaamistarpeita ja tarjotaan niihin uusia ratkaisuja sekä kokeiluja, joilla on mahdollisuus vakiintua pysyväksi toiminnaksi. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) ja KIP Servicen yhteinen KIP:n uusi kiertotalousaika – sanoista tekoihin! -koulutuspilotti -hanke valittiin rahoitettavaksi ainoana kemian toimialalta.

Kokkola Industrial Parkin (KIP) tulevaisuuden visiona on olla alansa vastuullinen ja kehittyvä suunnannäyttäjä koko maailmassa. Koulutuspilotin avulla KIP lunastaa visionsa tulla todel-liseksi kiertotalouden edelläkävijäksi yhteistyössä kaikkien KIP:n ekosysteemiin kuuluvien toimijoiden kanssa. Vaikka teollisella kiertotaloudella on vuosikymmenten perinteet Kokkolan suurteollisuusalueella, koulutuspilotin ajankohta on nyt erittäin otollinen, kun keskustelu hiili-neutraalista kiertotaloudesta on siirtymässä käytännön- ja yksilötasolle. Koulutuksella varmistetaan, että alueelta löytyy kiertotalouden osaajia nyt ja tulevaisuudessa. Koulutuksella vahvis-tetaan myös Suomen kansallisia tavoitteita kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen siirtymisessä sekä samalla parannetaan KIP:n alueen kilpailukykyä.

Sitran rahoittamalla koulutuspilotilla halutaan täydentää KIP:n alueen henkilöstön osaamista sekä kehittää prosessiteollisuuden perustutkintoa paikallisesti tarjottavalla tutkinnonosalla. Osaamisen ajantasaistaminen koskee myös opetushenkilöstöä Keski-Pohjanmaalla. Sanojen taustalle tarvitaan tekoja ja ymmärrystä.

KIP:n uusi kiertotalousaika – sanoista tekoihin! -koulutuspilotissa luodaan koulutussi-sältö, joka tukee kemianalan siirtymistä hiilineutraaliin kiertotalouteen. Konkreettista kiertota-lousosaamista tarvitaan, jotta pilotin kohderyhmät hahmottavat kokonaisvaltaisesti kiertota-louden ja osaavat soveltaa hiilineutraalin kiertotalouden periaatteita omassa työssään. Sama koulutussisältö mahdollistaa työssä olevien, opiskelijoiden ja opettajien osaamisen täydentämisen, jotta he voivat toimia entistä vahvemmin kiertotalouden mukaisesti sekä käyttää osaamistaan kiertotalouden edistämiseksi.

Koulutuspilotin testaus alkuvuonna 2022

Koulutuspilotissa hyödynnetään KIP:n alueen vahvaa käytännön osaamista, joka on rakentunut vuosikymmenten aikana. KIP:n alue tarjoaa otollisen ja laaja-alaisen, mutta samalla kompaktin pilottikohteen. Koulutuspilotin sisällön suunnittelu toteutetaan syksyn 2021 aikana. Alkuvuodesta 2022 koulutuspilottia testataan pilottiryhmän kanssa. Pilottiryhmä koostuu KIP:n alueen henkilöstöstä, Kpedun prosessiteollisuuden perustutkinto-opiskelijoista sekä eri koulutus-alojen opetushenkilöstöstä Kokkolan kampusalueella. Koulutuspilotissa hyödynnetään samaa koulutussisältöä kaikille koulutukseen osallistuville.

Koulutuspilotti on mahdollista toteuttaa ajasta ja paikasta riippumatta verkko-opetuksen me-netelmiä käyttäen. Koulutuspilotti rakennetaan siten, että oppimisympäristöä ja koulutussisältöä on helppo päivittää ja ylläpitää. Virtuaalinen oppimisympäristö mahdollistaa sen hyödyntämisen monen tasoiseen osaamiseen. Koulutussisältö on muokattavissa muiden ammatillisten oppilaitosten tarpeisiin ja lisäksi sitä on mahdollista hyödyntää muilla suurteollisuusalueilla Suomessa.

Koulutus pysyväksi osaksi alueen koulutustarjontaa

Tavoitteena on, että kiertotalouskoulutus integroidaan osaksi KIP:n alueella työskentelevien perehdytystä ja siitä tehdään jatkossa säännöllisesti toteutettava koulutus alueen kaikille työntekijöille. KIP:n alueella työskentelee tällä hetkellä 2 300 henkilöä, ja heidän lisäkseen satoja urakoitsijoiden työntekijöitä. Pilotin jälkeen jatketaan kohderyhmien kouluttamista, koulutukset ovat osa KIP Academyn ja Kpedun koulutustarjontaa.

Lisäksi tavoitteena on, että paikallisesti tarjottava tutkinnonosa voidaan jatkossa suorittaa osana prosessiteollisuuden tutkintoja kaikissa Kokkolan suurteollisuusalueen yrityksissä, sekä muissa maakuntaan sijoittuvissa prosessiteollisuuden tuotantolaitoksissa. Pilotin avulla parannetaan eri koulutusalojen opetushenkilöstön kiertotalousosaamista.