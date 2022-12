Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat 22.4.2023 Kokkolassa

- Viime vuoden tapahtuma kokosi hienon määrän osallistujia, ja saimme paljon positiivista palautetta. Tapahtuma on suunniteltu vuosittain toistuvaksi, ja omistajanvaihdos on aihe, jota on hyvä pitää esillä jatkuvasti. Me KOSEKilla haluamme luoda yrittäjille erilaisia tilaisuuksia, missä omistajanvaihdoksia voidaan edistää, kertoo yrityskehittäjä Janne Vähäkangas KOSEKista.

Yritysmarkkinoiden perusajatus on tarjota yrityksen myyntiä tai ostoa suunnitteleville mahdollisuus kohdata toisensa helposti ja aloittaa kaupankäynti. Yrityksen omistajanvaihdos on vaativa prosessi, joka ottaa oman aikansa ja jossa tarvitaan usein myös asiantuntija-apua esimerkiksi yrityksen arvon ja kauppahinnan määrittämiseen. Tämän vuoksi Yritysmarkkinoilla on mukana myös kattava joukko omistajanvaihdosten asiantuntijoita. Tapahtumakonseptin keskiössä on luottamuksellisuus. Tarkempi tapahtumapaikka kerrotaan vain ilmoittautuneille, ja jokainen osallistuja allekirjoittaa tapahtumaan saapuessaan salassapitosopimuksen. Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinoiden verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://kpyritysmarkkinat.fi/

Lisätietoja:

Janne Vähäkangas

yrityskehittäjä, KOSEK

0400-727099

janne.vahakangas@kosek.fi