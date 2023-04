Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinoilla ostajat, myyjät ja asiantuntijat kohtaavat

Yrityksen myyjien ja ostajien kohtaamisen lisäksi tilaisuudessa puhuvat Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja paikallisesti pitkään yrittäjänä toiminut Tuomo Lahti. Paikalla on myös asiantuntijoita ja rahoittajia, joilta saa itse tapahtumassa ja sen jälkeenkin apua ja tukea omistajanvaihdosprosessiin.



”Olen niin iloinen, että pääsemme järjestämään tämän mahtavan tapahtuman toisen kerran alueellamme! Finnveran tilastonkin mukaan kolmen vuoden jälkeen 92 prosenttia omistajaa vaihtaneista yrityksistä jatkaa toimintaansa. Tämä on merkittävä tieto sellaisille, jotka kokevat yrittäjyyden riskin liian korkeana. Kun lähdetään yrittäjäksi yrityskaupan kautta, mukana on asiantuntijoita ja rahoittajia, jotka tarjoavat näkökulmia ja tietotaitoa yrittäjän onnistumiseksi. Myyjille tahtoisin myös vinkata, että se oikea ostaja ei välttämättä ilmesty sormia napsauttamalla, vaan joskus vaaditaan useampia neuvotteluita ja ehdokkaita. Tämän takia Yritysmarkkinoiden kaltaiset tapahtumat pitäisi ehdottomasti hyödyntää”, sanoo Matti Koivisto Omistajanvaihdokset yhdessä -hankkeesta.



Tapahtuman perusajatus on tarjota yrityksen myyntiä tai ostoa suunnitteleville mahdollisuus kohdata toisensa helposti ja aloittaa kaupankäynti. Tapahtuma on maksuton yrityksen myyjille ja ostajille. Yrityksen omistajanvaihdos on vaativa prosessi, joka ottaa oman aikansa ja jossa tarvitaan usein myös asiantuntija-apua esimerkiksi yrityksen arvon ja kauppahinnan määrittämiseen.



”Tapahtumaan kannatta tulla myös, vaikka yrityksen osto- tai myyntiprosessi olisi vasta alussa. Omistajanvaihdosprosessi kannattaa aloittaa mahdollisimman ajoissa, jotta voi varmistua sen onnistumisesta. Mikäli tapahtuman aikataulu ei jostain syystä sovi yrityksen myyjälle, on myös mahdollista ilmoittautua ja pyytää esimerkiksi KOSEKin yrityskehittäjää tai muuta asiantuntijaa osallistumaan tapahtumaan ja esittelemään yrityksen myyntiä varten”, kertoo Anne Koskinen KOSEKista.

Yritysmarkkinoiden konseptin keskiössä on luottamuksellisuus. Tarkempi tapahtumapaikka kerrotaan vain ilmoittautuneille, ja jokainen osallistuja allekirjoittaa tapahtumaan saapuessaan salassapitosopimuksen. Tapahtumaan voi ilmoittautua mukaan 13.4. saakka. Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinoiden verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://kpyritysmarkkinat.fi/

Lisätietoja:



Janne Vähäkangas

yrityskehittäjä, KOSEK

0400-727099

janne.vahakangas@kosek.fi



Matti Koivisto

projektipäällikkö, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Omistajanvaihdokset yhdessä -hanke

050-3211749

matti.koivisto@yrittajat.fi