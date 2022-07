Keski-Suomeen lupa 11 karhun pyyntiin

Suomen riistakeskus Keski-Suomi on myöntänyt kannanhoidollisia poikkeuslupia 11 karhun metsästämiseen. Vuotta aiemmin lupia myönnettiin 14. Viime vuonna otsoja kaadettiin Keski-Suomessa 11. Karhun metsästysaika alkaa elokuun 20. päivä ja päättyy lokakuun lopussa.

Karhukanta on levittäytynyt koko Keski-Suomen alueelle. Poikkeusluvat on myönnetty alueille, joilla karhukanta on tihein ja tarve kannan kasvun rajoittamiseen suurin.

Suomen riistakeskuksen Keski-Suomen aluetoimistolle tuli seitsemän karhun poikkeuslupahakemusta, joilla haettiin lupaa 16 karhun pyyntiin. Luvat 11 karhun pyyntiin myönnettiin seuraavasti:

3 lupaa: Saarijärven pohjoisosa ja itäosa, Viitasaaren eteläosa, Äänekoski ja Konnevesi.

2 lupaa: Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaaren länsiosa.

2 lupaa: Kannonkoski, Kivijärvi ja osa Saarijärveä.

2 lupaa: Keuruu, Multia, Petäjävesi, Pylkönmäki, Saarijärven eteläosa ja Uurainen.

1 lupaa: Jämsä ja Korpilahden maapuoli.

1 lupa: Karstula, Kyyjärvi sekä Kannonkosken ja Kivijärven länsiosat.

Keski-Suomen karhukanta on vahva ja vakaa. Luonnonvarakeskus on arvioinut petoyhdyshenkilöiden kirjaamien havaintojen perusteella riistakeskus Keski-Suomen alueen karhukannaksi 120 - 150 yli vuoden ikäistä karhua. Karhun pentuja arvioidaan Keski-Suomessa syntyneen tänä vuonna 30 yksilöä. Koko Suomessa aikuisia karhuja on 1780–1940. Pentuja Luonnonvarakeskus arvioi syntyneen tänä vuonna 465.