Keski-Suomen ELY avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) täydentävän hankehaun Länsi-Suomen alueella 30.3.-9.5.2022

ESR:n REACT-EU-rahoitus on tarkoitettu erityisesti nopeaan reagoimiseen koronapandemian työmarkkinoilla aiheuttamiin häiriöihin ja haasteisiin. Hakemusten laadinnassa on huomioitava, että ohjelmakauden 2014 - 2020 rahoituksella rahoitettavien hankkeiden suositeltu päättymispäivämäärä on 31.8.2023. On mahdollista, että rakennerahasto-ohjelman hallintoviranomaisena toimiva työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa hankkeiden toteutusaikaa 31.12.2023 asti. Hankkeet voivat hakea toteutusaikaa 31.12.2023 saakka vain perustelluista syistä.

Lisää tietoa on liitteenä olevassa hakijan ohjeessa.