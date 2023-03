Keski-Suomen ELY-keskus edellyttää Finnforel Oy:n hankkeelta YVA-menettelyä

Keski-Suomen ELY-keskus on antanut päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta Finnforel OY:n kirjolohen kertovesilaitos -hankkeesta. Suunniteltu hanke on alueelle uusi ja laaja-alainen, ja se sisältää monia eri toimintoja. ELY-keskus on arvioinut hankkeen merkittävimmiksi vaikutuksiksi erityisesti vesistöön kohdistuvat vaikutukset. Hankkeen oletettu pitkä elinkaari ja siitä johtuen kuormituksen pitkäaikaisuus, sekä sen yhteisvaikutukset muiden vesistökuormitusta aiheuttavien toimintojen kanssa ovat merkittäviä.

Hankkeen purkuvesistössä, Tiirinselällä, on ollut nähtävissä alueen vesien tilan positiivinen kehitys, mutta tila arvioidaan edelleen kokonaisuutena tyydyttäväksi. Yhtenä päätöksen perusteena onkin ollut vesien- ja merienhoidon tavoitteet. Nyt suunniteltu toiminta yhdessä entiselle tehdasalueelle suunniteltujen muiden toimintojen kanssa voi vaikeuttaa vesimuodostuman hyvän tilan saavuttamista. Erityisesti muutos nykytilaan nähden on huomattava, kun alueelta on jäänyt pois Kaipolan paperitehtaan kuormitus. Lisäksi hankkeen vesistökuormitusten arviointiin ja niiden merkittävyyteen sekä kuormitusten hallintaan liittyy tiettyjä epätarkkuuksia ja epävarmuuksia, jotka varovaisuusperiaatteen mukaisesti on otettu huomioon päätöstä tehtäessä.

Laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) todetaan, että vesienhoidon ja merenhoidon yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä ja Itämerta niin, ettei pintavesien ja pohjavesien tai Itämeren tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. Yksikään tilaa kuvaavista muuttujista ei saa heikentyä. Vesienhoidon ympäristötavoitteena on, ettei pinta- ja pohjavesimuodostumien tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei hyvää tilaa tai mahdollisuutta sen saavuttamiseen saa heikentää. ELY-keskus toteaa, että hankkeen vesistökuormituksen arviointiin ja merkittävyyteen jää epävarmuuksia, eikä siksi voida sulkea pois myöskään sitä, etteikö hankkeesta aiheutuva kuormitus heikentäisi Tiirinselän hyvän tilan saavuttamista.

Toiminta tulee sijoittumaan myös hyvin lähelle asutusta ja Päijänteen rannalle, jolloin hankkeen ympäristövaikutuksilla voi olla huomattavaa merkitystä myös ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen myös laajemmalti kuin vain hankealueen välittömässä läheisyydessä.

