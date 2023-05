Keski-Suomen ELY-keskus edistää kestävää liikkumista rakentamalla ja kunnossapitämällä jalankulku- ja pyöräilyväyliä

Vuosina 2020–2022 Keski-Suomeen rakennettiin ELY-keskuksen toimesta yhteensä noin 22 kilometriä uutta jalankulku- ja pyöräilyväylää. Kuluvana vuonna on rakenteilla 5,3 kilometriä lisää. Rahaa tähän on sidottu noin 16 miljoonaa euroa. Väylien rakentamiseen tarvitaan aina erillisrahoitus ja ne rahoitetaan yhdessä kuntien kanssa.

Vertailun vuoksi todettakoon, että vuosina 2020–2023 jalankulku- ja pyöräilyväyliä rakennetaan 3,5 kertaisesti verrattuna vuosiin 2016–2019. Hankkeita on pystytty edistämään aiempaa paremmin muun muassa Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen myötä saadun rahoituksen avulla.

Kirri-Tikkakoski-moottoritiehankkeen yhteydessä Väylävirasto rakensi lisäksi yli 25 kilometriä uutta jalankulku- ja pyöräilyväylää. Sen kunnossapito on ELY-keskuksen vastuulla.

Kunnossapidon laadunseurantaa toteutetaan kirjaimellisesti pyörän selästä

Urakoitsijat hyppäsivät viime talvena Jyvässeudulla kirjaimellisesti pyörän selkään ja testasivat talvipyöräilyn olosuhteita ELY-keskuksen ylläpitämillä väylillä pyöräilyn pääreiteillä.

ELY-keskuksen kilpailuttama urakoitsija toteutti loka-huhtikuun aikana yhteensä 15 laadunvalvontakierrosta polkupyörällä. Pyörällä suoritettavia laatukierroksia tehtiin muun muassa kelien vaihtumistilanteissa, jolloin tarkasteltiin esimerkiksi liukkautta, lumen määrää väylällä sekä polanteita.

– Palautetta on tullut aika vähän, mutta oma näkemykseni on, että väylien talvikunnossapitoon on kiinnitetty tämän tyyppisen laaduntarkkailun ansiosta enemmän huomiota, jolloin kunnossapidon laatukin on parantunut. Myös ensi talvena tätä jatketaan näillä pääväylillä, maanteiden hoidon projektipäällikkö Timo Hyvönen kertoo.

Laadunvalvontaa suoritetaan myös kesäisin. Tietoa kerätään nykyisen verkon kunnosta ja korjaustoimenpiteistä. Jalankulku- ja pyöräilyverkosta on lisäksi käytössä yleinen kuntovauriokartoitustieto, jota tarkennetaan jatkuvasti eli tiedon luotettavuus ja tarkkuus paranevat.

Jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat osa strategista tavoitetta edistää kestäviä liikkumismuotoja

Pyöräilyn roolia on entisestään vahvistettu muun muassa valtakunnallisessa ja Keski-Suomen maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Keskeistä on, että ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumismuotoja paranevat erityisesti kaupunkiseuduilla.

Edellä mainitut suunnitelmat ja niissä esitetyt tavoitteet huomioidaan aina uusien väylien suunnittelussa. Lisäksi MAL-sopimus Jyväskylän seudulla korostaa kestävien liikkumismuotojen käytön kasvattamista.

– Jyväskylän kaupunkiseudun tavoitteena on kasvattaa pyöräliikenteen kulkumuoto-osuutta ja edistää pyöräilyn olosuhteita. Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvulle luodaan edellytyksiä parantamalla erityisesti käytetyimpien väylien laatutasoa, liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Minna Immonen korostaa.

Lisätietoa aiheesta:

Jyväskylän tämänvuotisen pyöräilyviikon suojelijana toimii Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Jukka Lehtinen.