Keski-Suomen ELY-keskus järjestää virtuaalisen tietoiskusarjan julkisista yrityspalveluista

Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisu ennustaa lievää optimismia 20.10.2020 14:06:06 EEST | Tiedote

Vaikka korona on kurittanut ja uutiset metsäteollisuudesta ovat kertoneet Säynätsalon vaneritehtaan ja Kaipolan paperitehtaan alasajoista, Keski-Suomen tulevaisuus ei näytä niin synkältä kuin äkkiseltään voisi ajatella. Haasteita riittää, mutta toisaalta työttömyys on alkanut jo laskea, julkisia investointeja on luvassa etenkin liikenneverkolle ja mullistava koronavuosi on vauhdittamassa uusia innovaatioita ja suuntauksia muun muassa matkailualalle.