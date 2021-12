Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto 2021

Kunniakirjat saavat:

Palkinnon saajaa haettiin avoimella haulla ja korkeatasoisia ehdotuksia saatiin seitsemän kappaletta. Palkinnon myöntää Keski-Suomen maakunnan kulttuuriympäristöryhmä MAKU. Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto nostaa esiin kulttuuriympäristön hoidon hyviä esimerkkejä, puurtajia, osaajia ja onnistujia.

Tutustu palkittuihin kulttuuriympäristökohteisiin tarinakartan avulla. Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnot -tarinakartan avulla voi tutustua vuosien varrella palkittuihin kohteisiin ja niiden toimintoihin. Linkki tarinakarttaan





Palkinto: Saarijärven Ruustinna Oy:n yrittäjä Heta Oinas

Vuoden 2021 Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon saa Saarijärven Ruustinna Oy:n yrittäjä Heta Oinas Tarvaalan pappilan rakennetun ympäristön huolellisesta kunnostuksesta, hyvästä hoidosta ja kohteeseen hyvin sopivasta uudesta käytöstä.

Arkkitehti K.V. Reiniuksen suunnittelema Tarvaalan pappila valmistui vuonna 1900. Pihapiirissä oleva väentupa on 1830-luvulta. Saarijärven kappalaisen pappilan pihapiiri kuuluu Saarijärven vanha osa -valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Tarvaalan pappila ja muut Saarijärven kirkon ohi kulkevan vanhan maantien varteen sijoittuvat rakennukset muistuttavat Saarijärven kirkonkylän ilmeestä yli sadan vuoden takaa.

Tarvaalan pappila on saanut uuden elämän, kun Heta Oinas puolisonsa kanssa on kunnostanut pihapiiriä ja sen rakennuksia kulttuuriympäristöä ja pappilan kulttuurihistoriaa kunnioittavalla tavalla. Tehdyt kunnostukset ovat olleet palauttavia.

Saarijärven Ruustinna Oy:n yrittäjänä Heta Oinas tarjoaa vanhan pappilan miljöössä ruokaelämyksiä ja majoituspalveluja. Vanha pappila on avannut ovensa niin saarijärveläisille kuin muualta tuleville. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on tiivistä. Tarvaalan pappilasta on tullut suosittu kohtaamis-, tapahtuma- ja juhlapaikka – ympäristö, jossa pihapiirin ja lähiympäristön historialliset kerrostumat ovat läsnä.

Höyry-Gallerian yrittäjät Ulla Huttunen ja Arto Salminen

Kunniakirja Höyry-Gallerian yrittäjille Ulla Huttuselle ja Arto Salmiselle Korpilahden satamamiljöön arvokkaan kulttuuriympäristön elävöittämisestä ja innovatiivisesta ja ympäristöönsä positiivisesti säteilevästä yritystoiminnasta.

Höyry-Galleria perustettiin Korpilahden sataman vanhan höyrysahan voimalaitosrakennukseen ja puuvarastoon kymmenen vuotta sitten. Vuosien aikana Höyry-Galleria on vakiinnuttanut asemansa arvokkaan kulttuuriympäristön elävöittäjänä. Yritys sijaitsee matkailun ja virkistyksen kannalta merkityksellisellä paikalla tarjoten portin ja neuvontaa seudun moniin kulttuuri- ja luontokohteisiin ja elävöittäen vierasvenesataman palveluita. Ulla Huttunen ja Arto Salminen ovat inspiroivalla tavalla sovittaneet toiminnan vanhojen rakennusten puitteisiin ja historiaan. Höyry-Galleria, vaihtuvat näyttelyt ja paikallisten taiteilijoiden ja käsityöläisten kädentuotteita tarjoava putiikki saavat lisämerkitystä ympäristöstä.

Gallerian miljöö Korpilahden satamassa on Korpilahden kirkkoranta - valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) aluetta. Höyry-Gallerian rakennetusta ympäristöstä on pidetty esimerkillistä huolta ja toimivalla konseptilla on tuotettu lisäarvoa kulttuuriympäristölle. Höyry-Galleria ansaitsee tunnustuksen 10-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi.

Jämsän kaupunki

Kunniakirja kulttuuriympäristön hyvästä hoidosta Jämsän kaupungille Jokivarren vanhan puukoulun kunnostamisesta kokoontumiskäyttöön yhteisöllisenä projektina.

Jämsän Jokivarren koulukeskus on maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Vuonna 1884 rakennettu puukoulu toimi kouluna yli sata vuotta, vuoteen 2015 saakka. Jämsän kaupunki on ansiokkaasti tarttunut toimeen ja kunnostanut keskeisellä paikalla sijaitsevan, jämsäläisille merkityksellisen rakennuksen kokoontumistiloiksi. Kunnostustyötä on tehty vuosia hyödyntäen kaupungin omaa perinnerakentamisosaamista ja yhteiskuntavastuullisesti tarjoten työtä ja oppimisen mahdollisuuksia oman kylän ihmisille: "Pitkäaikaistyöttömät, kuntoutujat, työn kokeilijat ja muut työllistetyt todistivat, että osaavassa ohjauksessa opitaan uutta ja saadaan aikaan hienoa jälkeä."

Kunnostuksen lähtökohtana on ollut rakennuksen historian, ominaispiirteiden ja teknisten ominaisuuksien kunnioittaminen. Vanhan koulun uusi toiminta Jämsän sydämessä osana elinvoimaista ja toimivaa kouluympäristöä onkin saanut miellyttävät, toimivat ja merkitykselliset puitteet.

Risto Toivanen

Kunniakirja Risto Toivaselle Karstulan kirkonkylän valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alueella sijaitsevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten: Hiekkavirran talon, Heikkisen talo ja vanhan kunnantalon (Kuhilas) kunnostamisesta

Risto Toivanen on kunnostanut Karstulassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Hiekkavirran talon. Nyt kunnostuksen alla on myös suojeltu Heikkisen talo. Lisäksi Toivanen on hankkinut omistukseensa Keskustieltä vanhan kunnantalon (Kuhilas), joka on niin ikään suojeltu rakennus. Yksityisen henkilön panostus kirkonkylän raitin kulttuurimaiseman säilyttämiseen on poikkeuksellinen. Karstulan kunta on palkinnut Toivasen Hiekkavirran talon kunnostuksesta Vuoden kulttuuriteko -palkinnolla 2018, mutta merkittävät panostukset kylän raittiin saavat jatkoa ja tällainen harrastuneisuus on maakunnallisesti huomion arvoista. Kunnostusten lähtökohtana on rakennusten historian ja ominaispiirteiden kunnioittaminen.

Kunnostetuille/ kunnostettaville rakennuksille on mietitty niille sopiva käyttötarkoitus asuin- ja liiketiloina. Vanhojen rakennusten kunnostaminen säilyttää Karstulan kirkonkylän valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) arvoja ja ylläpitää kirkonkylän keskusraitin elinvoimaa.

Siparila Oy

Kunniakirja kulttuuriympäristön hyvästä hoidosta Siparila Oy:lle pitkäjänteisestä, tuloksekkaasta ja vastuullisesta puutuotekehityksestä ja tuotannosta, jota hyödynnetään sekä vaativassa restauroinnissa että modernissa puurakentamisessa.

Siparila on kehittänyt yritystä pitkäjänteisesti ja innovoiden ja puutuotteitaan vastuullisesti ja yhteistyössä mm. suunnittelijoiden kanssa. Avarakatseisuus ja osaaminen tuotteistamisessa on mahdollistanut toteutuskelpoisia ja kestäviä ratkaisuja niin rakennussuojelun ja entistämisen kuin uuden merkittävän ja kestävän rakennetun kulttuuriympäristön toteuttamiseen. Siparila vastasi mm. lailla suojellun Helsingin Olympiastadionin puuverhouspanelien toimittamisesta ja asentamisesta ja kehitti teknisesti vaativan ratkaisun Suomen ensimmäisen 8-kerroksisen puukerrostalon, Jyväskylän Puukuokan julkisivuverhoukseen. Molemmat kohteet on palkittu sekä Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnolla että Puupalkinnolla. Siparila Oy:lle on myönnetty Design from Finland -merkki.

Puun hienoista ominaisuuksista inspiroituvana alan suunnannäyttäjänä” Siparila on toteuttanut hyvin tuloksin tavoitettaan toimia vastuullisesti ja olla mukana vahvistamassa rakentamiskulttuuria, joka kunnioittaa metsien elinvoimaisuutta ja terveyttä sekä edistää kestävää ja terveellistä asumista.